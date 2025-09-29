Audiencias Universitarias: Más de 100 jóvenes de la USIL debatieron temas claves para elecciones

“La gestión institucional debe ser modificada”, “No seguir modelos económicos que han fracasado en otros países”, “Intereses propios matan intereses comunes”, “La corrupción no muere”. Estas son solo algunas de las frases que muestran los sentimientos de los estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) que participaron en la primera Audiencia Universitaria organizada por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional.

Más de 100 jóvenes se reunieron ayer en el Centro de Convenciones Augusto Ferrero de la USIL para participar en la Audiencia Universitaria que tiene como fin recoger las preocupaciones de los universitarios con miras a las elecciones del 2026.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En ese marco, la vicerrectora académica de la USIL, Érika Valdivieso, resaltó la necesidad del involucramiento de los jóvenes como ciudadanos en la construcción de una agenda a favor del país. “Es un compromiso democrático manifestado con su presencia”, afirmó Valdivieso.

En tanto, el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, explicó que Audiencias Universitarias nació con base en las experiencias de otros programas ideados por el Diario: Audiencias Vecinales y Voz Universitaria. “Estos dos espacios se han juntado y hemos realizado esta Audiencia Universitaria en el marco de la campaña electoral. Es un momento clave donde hacemos un llamado a la acción, porque la voz de los jóvenes es más importante que nunca”, enfatizó.

Facultad de Medicina presenta Los estudiantes de la Facultad de Medina asistieron al taller del programa Audiencias Universitarias y puntualizaron la falta de leyes sobre alimentación y entornos saludables. 1 / 8 Diálogo de ideas Los estudiantes universitarios participaron en las dinámicas organizadas por el equipo de IDEA Internacional, que consistían en el intercambio de ideas sobre las problemáticas que afronta el país. 2 / 8 Propuestas Los alumnos de la USIL también tuvieron un espacio para brindar sus ideas para afrontar las diversas problemáticas del país. 3 / 8 Intercambio democrático Como parte de la dinámica, los estudiantes debían dialogar con sus pares de diferentes facultades para enriquecer la construcción de ideas a favor del país. 4 / 8 Preguntas para la audiencias Los jóvenes también elaboraron preguntas que le harán a congresistas en la fecha principal del programa que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre. 5 / 8 Todos juntos Más de 100 estudiantes de la USIL, provenientes de diferentes facultades, asistieron al taller del programa Audiencias Universitarias de El Comercio. 6 / 8 Si fueras presidente por un día Los jóvenes tuvieron que responder preguntas sobre el escenario electoral. Uno de los escenarios fue sobre las medidas que adoptarían si fueran presidentes por un día. 7 / 8 Exposición de ideas Al final del taller, los estudiantes expusieron las ideas e incógnitas sobre las temáticas que eligieron debatir en sus respectivos grupos. 8 / 8

—Dinámicas—

El programa Audiencias Universitarias cuenta con dos jornadas: un taller y la asamblea. El taller está estructurado en tres momentos liderados por el equipo de IDEA Internacional.

En la primera parte, a través del aplicativo Mentimeter, se recogieron las preocupaciones de los jóvenes de la USIL, donde predominaron las temáticas de inseguridad, educación, infraestructura, salud y corrupción. En las ideas, los universitarios dijeron que “la mala estructura de las leyes genera que se cobre cupo hasta al Estado” y alertaron sobre la “falta de creación de leyes sobre alimentación y entorno saludable”.

En la segunda parte, los jóvenes intercambiaron ideas sobre lo que los indigna, sobre lo que les da esperanza, e ideas de gestión si fueran presidente por un día.

En la parte final, se reunieron en grupos para definir las preguntas sobre las cuales les gustaría obtener una respuesta de autoridades. Los mismos universitarios propusieron a los congresistas que serán invitados a responder en la asamblea final del 4 de octubre.