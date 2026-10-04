Vehículo protagoniza accidente en inmediaciones del Centro Cívico. (Foto: Captura de X / @Aderly)
Vehículo protagoniza accidente en inmediaciones del Centro Cívico. (Foto: Captura de X / @Aderly)
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito se registró este domingo en los exteriores del Centro Cívico, ubicado en el Centro de Lima, durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

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