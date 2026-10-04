Un accidente de tránsito se registró este domingo en los exteriores del Centro Cívico, ubicado en el Centro de Lima, durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El hecho fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa el vehículo involucrado en el accidente en inmediaciones del Centro Cívico.

#LOÚLTIMO Accidente de auto se registra en los exteriores del Centro Cívico, Centro de Lima. https://t.co/lMnVsONjfc — Roger García (@Aderly) October 4, 2026

Hasta el momento, no se han informado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni sobre posibles personas afectadas.

El hecho se registra mientras se desarrolla la jornada electoral de este domingo 4 de octubre en Lima y otras regiones del país.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

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¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.