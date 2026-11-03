La Autoridad Marítima Nacional (Dicapi) informó este martes 3 de noviembre que 20 puertos del país se encuentran cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, este fenómeno permanecerá vigente en la costa nacional hasta el próximo domingo 8 de noviembre.

Los puertos cerrados son: caleta Santa, caleta Coishco, puerto Chimbote, terminal multiboyas Chimbote y los terminales portuarios Chimbote muelle 1 y 2.

Asimismo, el muelle portuario Sider “C” (Chimbote), Samanco, Casma, las caletas El Dorado, los Chimús, Tortugas (Chimbote) y La Gramita.

De igual modo, puerto Huacho, las caletas Carquín y Vegueta, terminal multiboyas BPO, muelles 1 y 2 (TPMC), y los puertos Chancay (Bahía) y San Nicolás.

🌊 #LitoralCentro | @MGP_DICAPI informa que 20 puertos se encuentran cerrados debido a la presencia de #Oleajes de ligera a moderada intensidad. Según la @DHN_peru, este fenómeno permanecerá vigente hasta el 8 de noviembre. https://t.co/pH76E5ktUS — COEN - INDECI (@COENPeru) November 3, 2026

La Marina de Guerra del Perú evaluará la evolución de las condiciones del mar para determinar la reapertura de los puertos afectados. La medida permanecerá activa mientras persistan los oleajes de ligera intensidad en el litoral peruano.

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Cabe indicar que los oleajes anómalos ingresan hacia la superficie costera con una fuerza intensiva mayor debido a la elevación previa del mar. La marea alta permite que las corrientes penetren en tierra firme con un volumen superior al registro normal.

Las olas registradas durante este evento pueden alcanzar el doble o el triple del tamaño de un oleaje habitual al colisionar con la costa. El Departamento de Oceanografía de la Marina de Guerra mantiene el monitoreo de la masa marítima desplazada hacia la franja costera.