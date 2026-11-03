Oleajes anómalos originaron el cierre de 20 puertos. (Foto: Andina)
Oleajes anómalos originaron el cierre de 20 puertos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad Marítima Nacional (Dicapi) informó este martes 3 de noviembre que 20 puertos del país se encuentran cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad.

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