Con el objetivo de contribuir a que el Perú llegue mejor preparado ante un eventual Fenómeno de El Niño, El Comercio, en alianza con Hombro a Hombro, realizará este jueves un foro de trabajo que convocará a representantes del sector público, la empresa privada, los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para diseñar una hoja de ruta conjunta orientada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a este tipo de emergencias.

El encuentro se desarrollará en la sede histórica de El Comercio, en el Centro de Lima, y contará con la participación de autoridades del gobierno entrante, representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), así como de empresas privadas, gremios empresariales y organizaciones comprometidas con la gestión del riesgo de desastres.

Durante la jornada, los participantes expondrán las principales acciones que vienen impulsando desde sus respectivos sectores y, posteriormente, participarán en mesas técnicas para identificar prioridades, compartir experiencias, coordinar esfuerzos y construir una agenda común que permita fortalecer la preparación del país frente a futuros eventos climáticos.

La prevención debe comenzar antes de que ocurra la emergencia

Para Juan Manuel Arribas, fundador y director ejecutivo de Hombro a Hombro, uno de los principales retos que enfrenta el Perú no es la falta de voluntad para atender las emergencias, sino la escasa planificación. En ese sentido, sostuvo que el foro busca enviar un mensaje claro al próximo Gobierno, incorporar al sector privado desde el inicio de la estrategia frente al Fenómeno de El Niño y no únicamente cuando los desastres ya se han producido.

“Lo que queremos decirle al nuevo gobierno es que aquí estamos. No esperen a que comience el Niño para recién llamarnos para apagar incendios. Lo que pretendemos es que el sector privado realmente sea invitado desde el principio en todo el proceso de planificación de las acciones que se van a tomar contra el Niño”, afirmó.

Arribas recordó que el sector privado ha desempeñado un papel clave durante emergencias recientes, como El Niño Costero de 2017, los eventos climáticos de 2023 y la pandemia del COVID-19, mediante el apoyo logístico, el traslado de ayuda humanitaria, la implementación de infraestructura temporal y el abastecimiento de insumos estratégicos. Consideró que esa experiencia puede aprovecharse también en la etapa preventiva, a través de mecanismos como Obras por Impuestos, la preposición de almacenes, campañas de comunicación y el fortalecimiento de las cadenas logísticas en las zonas de mayor riesgo.

Juan Manuel Arribas, fundador y director ejecutivo de Hombro a Hombro, sostuvo que el país debe fortalecer la prevención y articular al Estado, el sector privado y la sociedad civil para reducir el impacto del Fenómeno de El Niño. (Foto: Anthony Niño de Guzmán /@photo.gec)

El director ejecutivo de Hombro a Hombro advirtió además que uno de los mayores cuellos de botella para responder a los desastres sigue siendo la limitada capacidad de gestión de muchas municipalidades. Explicó que, pese a que la ley obliga a todos los gobiernos locales a contar con planes de gestión del riesgo de desastres, gran parte de ellos carece de estos instrumentos o no dispone del personal capacitado para activar los procedimientos que permiten canalizar la ayuda humanitaria.

Por ello, planteó que una de las primeras acciones del próximo Gobierno sea convocar y capacitar a las nuevas autoridades regionales y municipales apenas concluyan las elecciones, de modo que conozcan las herramientas básicas para enfrentar una emergencia. Asimismo, propuso conformar un equipo ejecutivo integrado por representantes del Estado y del sector privado que permita destrabar decisiones, coordinar acciones y acelerar la implementación de medidas preventivas, tomando como referencia el modelo del Comando Vacuna implementado durante la pandemia.

Finalmente, Arribas insistió en que el país debe cambiar su forma de entender la gestión del riesgo de desastres. “Cuando dejemos de pensar en esto como un tema de bomberos que van a apagar un incendio y entendamos que es un asunto de supervivencia nacional, las cosas van a cambiar”, concluyó.

El compromiso de impulsar acuerdos para la prevención

La iniciativa forma parte del compromiso de El Comercio por promover espacios de diálogo que trasciendan el análisis y contribuyan a generar soluciones concretas frente a los principales desafíos nacionales. En un contexto en el que especialistas vienen advirtiendo sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención y preparación ante un posible episodio de El Niño, la articulación entre instituciones públicas, empresas y sociedad civil cobra especial relevancia.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, destacó que el foro busca fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para que el Perú llegue mejor preparado frente al Fenómeno de El Niño. (Foto: Mario Zapata / GEC.)

"Sabemos que el país enfrentará un desafío de enorme magnitud y creemos que la mejor manera de afrontarlo es trabajando juntos. Desde El Comercio queremos contribuir a tender puentes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para que el Perú llegue mejor preparado y pueda reducir el impacto“, señaló Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

Asimismo, adelantó que el foro será transmitido en vivo a través del canal de YouTube del diario, con el propósito de que los ciudadanos puedan seguir el desarrollo de las exposiciones y conocer las propuestas planteadas por los distintos actores convocados.

Un espacio para construir consensos

El Fenómeno de El Niño constituye uno de los principales riesgos naturales para el Perú debido a los impactos que puede generar sobre la población, la infraestructura, los servicios públicos y las actividades económicas. Las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos registrados en eventos anteriores han evidenciado la importancia de fortalecer las acciones de prevención antes de que ocurran las emergencias.

El Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM declaró el Estado de Emergencia por 60 días calendario en 796 distritos de 22 departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao. La medida busca ejecutar acciones inmediatas y de rehabilitación ante el peligro inminente por intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. (Foto: GEC).

En ese contexto, el foro buscará promover un trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres y los distintos sectores involucrados, con el objetivo de identificar acciones prioritarias que permitan reducir la vulnerabilidad del país y mejorar la capacidad de respuesta frente a futuros eventos climáticos.

Las decisiones del encuentro servirán como base para impulsar una agenda de seguimiento y fortalecer la articulación entre los distintos actores comprometidos en la prevención y respuesta frente a desastres, con el propósito de que el Perú avance hacia una cultura de gestión del riesgo basada en la planificación, la coordinación y la anticipación.