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Resumen

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Con el objetivo de contribuir a que el Perú llegue mejor preparado ante un eventual Fenómeno de El Niño, El Comercio, en alianza con Hombro a Hombro, realizará este jueves un foro de trabajo que convocará a representantes del sector público, la empresa privada, los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para diseñar una hoja de ruta conjunta orientada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a este tipo de emergencias.

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