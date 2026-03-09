Escuchar
Como parte del proyecto de la Vía Expresa Sur, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), viene avanzando las obras de mejoramiento y ampliación de la avenida Paseo de la Castellana, en Surco, una de las vías que cruzan el gran corredor. El pasado 27 de febrero, se iniciaron los trabajos en uno de los sectores más importantes de la avenida, que limita con el colegio Hiram Bingham. Este hecho fue celebrado por varios vecinos de la zona, quienes ven con buenos ojos el avance de estas obras. No obstante, a la par, otros residentes del distrito piden también mayor celeridad en lo que resta del proyecto.

