(Foto: Julio Reaño)

De acuerdo con Emape, la Av. Paseo de la Castellana es un eje vial transversal clave para la conectividad del proyecto Vía Expresa Sur. Este corredor, que es una continuación de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, se extenderá hasta la Panamericana Sur, con lo que busca beneficiar a miles de ciudadanos de distritos como San Juan de Miraflores, Surco, Barranco y Villa El Salvador, así como a usuarios provenientes de Lima norte, quienes podrán movilizarse evitando las zonas de mayor congestión.

La Vía Expresa Sur, que cuenta con tres carriles en cada sentido, pretende hacer posible la interconexión de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (desde el Centro de Lima) con la Panamericana Sur en tan solo 30 a 40 minutos. En setiembre pasado, la MML inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que comprendió el asfaltado de las dos pistas principales de 5 kilómetros.

¿En qué consiste la obra?

Las obras en la avenida Paseo de la Castellana iniciaron en la quincena de noviembre del 2025. Lleva por nombre “Mejoramiento y ampliación de la avenida Paseo de la Castellana”, y comprende la intervención de esta vía entre los jirones Carabelas y Teniente Diego Ferré , en Surco.

Emape ya lleva casi cuatros meses ejecutando esta obra. Lo que respecta al mejoramiento, los trabajos se centran en el tramo comprendido entre la Vía Expresa Sur y el jirón Diego Ferré. En tanto, las obras de ampliación se da principalmente en el otro lado cruzando la Vía Expresa Sur, hasta el jirón Carabelas.

Cabe mencionar que la avenida Paseo de la Castellana terminaba literalmente cortada por parte del campus del colegio Hiram Bingham, en el cruce con la Vía Expresa Sur. Por ello, fue necesario liberar esta parte del terreno que ocupaba la casa de estudios y algunas invasiones a lo largo del río Surco.

El tramo liberado, permitirá interconectar el Óvalo Higuereta con la Vía Expresa Sur e incluso llegar al jirón Teniente Diego Ferré.

“Por fin el colegio liberó el espacio. Ya la municipalidad de Lima está haciendo las obras. Vemos maquinas trabajando. El espacio ha siso completamente liberado. La vía paseo de la castellana ahora conectará con la vía expresa sur", dijo uno de los vecinos de la zona.

(Foto: César Campos)

Las obras en La Castellana incluyen la demolición y eliminación de material excedente, así como la conformación del subrasante en la vía. Luego, siguen los trabajos de sub base, lo que permitirá dejar el terreno listo para asfaltar las pistas en 1 kilómetro de intervención. Los trabajos también comprenden una nueva pavimentación de concreto que conecte con la Vía Expresa Sur.

El Comercio recorrió la zona de trabajos y comprobó el avance de los mismos. Para el lado oeste, hacia el jirón Diego Ferré, la pista ya se encuentra en gran parte asfaltada, permitiendo parcialmente el ingreso vehicular. Mientras tanto, los trabajos se viene centrando en el lado este, hacia el jirón Carabelas. Allí se encontró personal y maquinaria en plena ejecución.

Colegio se pronuncia

A través de un comunicado, el colegio Hiram Bingham (The British International School of Lima) informó que inició sus clases presenciales este miércoles 4 de marzo, en los niveles de primaria y secundaria, luego de que “una situación provocada por la Municipalidad Metropolitana de Lima” impidiera que esto ocurriera el lunes 2, como estaba previsto.

La institución detalló que en la madrugada del viernes 27 de febrero, personal de EMAPE ejecutó trabajos vinculados a las obras en el entorno de la Vía Expresa Sur y la Av. Paseo La Castellana, los cuales impactaron la ruta interna que comunicaba áreas del colegio, su perímetro y algunos aspectos importantes de su operatividad.

“Este ingreso sorpresivo de la Municipalidad a las instalaciones del colegio se dio en medio de un proceso de diálogo entre ambas instituciones iniciado el año 2024, que reconocía desde un inicio la propiedad privada de nuestro inmueble, la cual figura inscrita desde el año 1918, mucho antes del trazo de la Vía Expresa Sur”, indicó el colegio.

Tras este suceso, el colegio señaló que activó medidas de contingencia y reorganización académica y operativa. Asimismo, agregó que espera que se mantenga un proceso de diálogo con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que dicha entidad ”cumpla con adquirir los derechos correspondientes sobre un predio privado previa compensación y en observancia de los procedimientos preestablecidos".

En diálogo con El Comercio, el colegio detalló que el proyecto Ampliación La Castellana comprende un área de 2 374.79 m2 del terreno de la institución, lo cual termina partiéndolo en dos espacios. Sostuvo que si bien el colegio ha cumplido con reservar esta área para la generación de la calle, antes de su entrega y de la ejecución de las obras se debía cumplir con el procedimiento expropiatorio o de compensación a la asociación que opera el colegio. Sin embargo, argumentan que ello aún no se da.

(Foto: Julio Reaño)

“Se había acordado una entrega ordenada, sin afectar el inicio y desarrollo de las clases, una obra de interconexión de las dos sedes del colegio, que resultaba de la partición debido a la Ampliación La Castellana, y un esquema de compensación previo u otras facilidades para operar el colegio integrado“, comentaron.

Asimismo, el colegio indicó que se halla actualmente en conversaciones con la MML para evitar más afectaciones y buscar una justa compensación, bajo el esquema que acordaron las partes. “Las acciones legales están siendo atendidas por el equipo legal, ya que no solo se trata de un terreno más, sino de un activo educativo destinado a más de 500 familias que nos confían la educación de sus hijos", señaló.

Vías restringidas y desvíos

En su recorrido, este Diario pudo verificar que no hay ningún panel que advierta sobre las restricciones de pase en Paseo de la Castellana ni uno que informe sobre algún plan de desvíos.

No obstante, de acuerdo con lo advertido, los autos que van en sentido de Barranco hacia Surco por la Vía Expresa Sur siguen su camino y al llegar a Paseo de la Castellana pueden seguir de frente o doblar a la derecha. Sin embargo, no está permitido que los vehículos puedan doblar a la izquierda, ya que en ese tramo de Paseo de la Castellana recién se han iniciado los trabajos y no hay pista asfaltada.

Asimismo, los autos que van en sentido de Surco a Barranco (o SJM a Surco) por la Vía Expresa Sur siguen su camino y al llegar a Paseo de la Castellana deben de seguir de frente. No se les está permitido doblar a la izquierda ni a la derecha, debido a las obras en pleno desarrollo en Paseo de la Castellana.

En tanto, aquellos vehículos que vienen del Óvalo Higuereta por todo Paseo de la Castellana y quieren ingresar a la Vía Expresa Sur, tendrán que seguir hasta el cruce con Avenida Mariscal Ramón Castilla. De ahí podrán doblar a la derecha hasta la calle La Parra o de lo contrario por la avenida La Merced, y luego ingresar al jirón Las Uvas, que desemboca en la Vía Expresa Sur.

En caso doblen a la izquierda en Ramón Castilla podrá seguir de frente hasta calle Castilla la Vieja doblar por calle El Velero y tomar la avenida Los Vicus. También pueden seguir de frente hasta Los Vicus y doblar por allí mismo hasta llegar a la Vía Expresa Sur.

En el caso de los autos que vienen de Barranco o Chorrillos por Paseo de la Castellana y quieran cruzar Vía Expresa Sur, tienen menos inconvenientes, ya que pueden hacerlo por uno de los carriles de la vía. De igual forma deben de tener en cuenta que las oras en ese lado de la Castellana se están ejecutando por el momento hasta el jirón Combate de Angamos.

Por otro lado, en una nota anterior, Emape había detallado a El Comercio que, a nivel de las intersecciones, estas actualmente están semaforizadas y que se venía trabajando conjuntamente con la policía de tránsito y orientadores para mejorar los ciclos semafóricos.

(Foto: César Campos)

Sin embargo, este Diario observó que en el cruce de La Castellana con la Vía Expresa Sur, no había ningún personal municipal dirigiendo el tránsito. Pese a que se han colocado mallas y algunos bloques de cemento para evitar que vehículos crucen la Vía Expresa Sur por esta importante avenida, esto no es respetado.

Mientras que las motos aprovechan su tamaño para pasar entre los bloques y en el espacio que dejan las mallas, los autos invaden la berma central de la Vía Expresa Sur para cruzar metros más allá y doblar hacia el corredor. En menos de 5 minutos casi se produjo más de un accidente en este punto, que además, no tiene semaforización.

¿Cómo va la Vía Expresa Sur?

Si bien la Municipalidad de Lima dio por inaugurada la primera etapa de la Vía Expresa Sur el 9 de setiembre del 2025, la pista asfaltada aun no pudo ser utilizada por los vehículos sino hasta casi dos semanas después.

Tras la inauguración de esta primera etapa del proyecto, lo que seguía, según se comunicó a El Comercio, era una segunda fase que comprende la construcción de los intercambios viales. Son 6 en total: República de Panamá, Paseo La Castellana, Ayacucho, Surco, Los Próceres y Panamericana Sur.

En ese marco, el pasado 9 de febrero, la MML anunció el próximo inicio de la construcción de dos pasos a desnivel, con el objetivo de optimizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en este corredor vial. Dichos intercambios viales estarán ubicados en las avenidas Surco y Los Próceres.

(Foto: Julio Reaño)

Cabe mencionar que en diciembre del 2025, la MML declaró en emergencia y de interés metropolitano la ejecución de obras complementarias que faltan en este proyecto: intercambios viales (pasos a desnivel) y puentes peatonales. Según indicó el municipio a El Comercio, el propósito de esta medida ha sido que la construcción de estas estructuras inicien en el menor tiempo posible.

Estos intercambios viales contarán con dos carriles por sentido, con un ancho de carril de 3.30 metros y un gálibo de 4.50 metros, lo que permitirá una circulación más segura, fluida y ordenada.

El primer paso a desnivel, ubicado entre las avenidas Surco y Paseo de la República, tendrá una longitud total de 323.50 metros, conformado por una rampa de ingreso de 118 metros, un puente vehicular de 86 metros y una rampa de salida de 119.50 metros.

El segundo viaducto, situado entre las avenidas Los Próceres y Paseo de la República, alcanzará los 380.38 metros, incluyendo una rampa de ingreso de 130.05 metros, un puente vehicular de 110 metros y una rampa de salida de 140.33 metros.

De forma simultánea, la MML informó que se ha instalado cuatro puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur, los que luego serán reemplazados con la construcción de los puentes definitivos. Manifestó que estas estructuras garantizan que los vecinos puedan cruzar de manera segura hacia los distritos de Surco y Barranco.

(Foto: César Campos)

La municipalidad también ha destacado la culminación de la habilitación de las vías auxiliares y troncales con pavimento de concreto, luego de recuperar espacios públicos que habían sido ocupados de manera informal.

Por otro lado, ya en una tercera etapa, se ha previsto la construcción de un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. Esta será la última etapa de ejecución, que permitirá conectar la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima dijo en su momento a este Diario que la obra completa de la Vía Expresa Sur estaría lista en junio próximo.

En una nota anterior, el presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, detalló a El Comercio que se tiene pensando que estas obras complementarias de intercambios viales (pasos a desnivel) tengan un periodo muy reducido de ejecución (de 4 a 5 meses).