La empresa Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que tiene a su cargo la concesión de terminales aéreos en el país, informó que se suspenden, desde el jueves 15 de diciembre, las operaciones en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho debido a la advertencia de la llegada de grupos de manifestantes a sus instalaciones.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la compañía señaló que la medida busca salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y pasajeros. Pidió a los pasajeros a no acudir a los aeropuertos cerrados y no esperar en las inmediaciones hasta que no se reanuden las operaciones.

“Nuestro Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho suspenderá sus operaciones desde las 00:00 horas del jueves, 15 de diciembre, ante la advertencia de las Fuerzas Armadas sobre la llegada de un grupo de manifestantes que se aproximará con el objetivo de ingresar al aeropuerto, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros pasajeros, personal y toda la comunidad aeroportuaria”, indicó AAP.

“Por este motivo, hemos procedido a activar los protocolos de seguridad para resguardar a nuestro personal y la infraestructura del terminal. Asimismo, hemos brindado todas las facilidades del caso para que los miembros de las Fuerzas Armadas que resguardan nuestro aeropuerto puedan pernoctar en el terminal aéreo”, agregó.

“Estamos realizando las coordinaciones pertinentes con las aerolíneas para suspender las operaciones previstas para el día de mañana: 6 vuelos desde y hacia Ayacucho que afectarán a 900 pasajeros”, finalizó.