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Al cierre de esta nota, aún se seguía investigando la causa real de la tragedia. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Al cierre de esta nota, aún se seguía investigando la causa real de la tragedia. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Hernán Medrano Marin

Lo que debió ser un momento de júbilo deportivo, terminó en tragedia. Un hincha del club Alianza Lima falleció y otros 47 resultaron heridos durante un banderazo que se desarrollaba la noche de este viernes en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, distrito de La Victoria.

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