Lo que debió ser un momento de júbilo deportivo, terminó en tragedia. Un hincha del club Alianza Lima falleció y otros 47 resultaron heridos durante un banderazo que se desarrollaba la noche de este viernes en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, distrito de La Victoria.

Los hinchas blanquiazules se concentraron en el recinto deportivo con el propósito de alentar al plantel a solo un día de disputarse el clásico del fútbol peruano. De acuerdo con información preliminar del Ministerio de Salud (Minsa), la emergencia fue a causa del colapso de una estructura.

(Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

No obstante, al cierre de esta nota, aún se seguía investigando la causa real de la tragedia, pues desde el Cuerpo General de los Bomberos indicaron que no habían hallado escombro alguno dentro del estadio.

Minsa se pronuncia

A través de sus plataformas de redes sociales, el Minsa detalló que recibió el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que movilizó ocho unidades del equipo del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a fin de brindar la atención prehospitalaria a los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

“De acuerdo con el reporte preliminar, se registran 60 personas lesionadas, quienes vienen siendo evaluadas y atendidas. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza", señaló.

Se precedió a la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva en La Victoria luego de los sucesos de anoche. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

También, precisó que se dispuso la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros hospitales ante la posible llegada de más heridos.

En tanto, agregó que el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) ha continuado con el monitoreo permanente del evento y la coordinación de la respuesta sanitaria.

Por su parte, el ministro de salud, Juan Carlos Velasco, llegó hasta el estadio para evaluar la situación y brindó algunos detalles de lo sucedido. Confirmó la muerte de una persona y comunicó que otras 47 resultaron heridas.

#NotaInformativa | Ante el accidente registrado en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria, el ministro de Salud se desplazó de inmediato a los hospitales Loayza y Dos de Mayo donde fueron trasladadas las personas heridas para verificar… pic.twitter.com/LcwpLlQyaK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 4, 2026

“(Sobre el fallecimiento) Se están llevando a cabo todos los protocolos que se tienen que seguir en estos casos, con la policía y la fiscalía”, manifestó.

Además, expresó que su presencia en el recinto deportivo obedece a poder garantizar la atención en salud de todos los heridos y que estos sean llevados y atendidos como corresponde en los hospitales. “Todos ellos han sido trasladados a hospitales públicos y de Essalud", indicó.

Detalles dados por los bomberos

Por su parte, el Brigadier de los Bomberos Marcos Pajuelo comunicó a los medios más detalles de lo acontecido. Explicó que todo se habría tratado de una situación fortuita ocurrida en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, donde afirmó se encontraba una gran cantidad de barristas.

Pajuelo indicó que aún se desconoce la posible causa de la tragedia y que todo está en investigación. Asimismo, precisó que al momento de llegar, el personal de los bomberos encontraron gran cantidad de heridos, por lo que procedieron a realizar un triaje y así poder hacer una atención primaria en foco.

“Se ha solicitado apoyo a Essalud y Minsa para el traslado de los heridos. Lamentablemente, ha habido una persona que ha fallecido. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos", señaló.

Los hinchas blanquiazules se habían concentrado en el recinto deportivo con el propósito de alentar al plantel previo al clásico del fútbol peruano. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Por otro lado, Pajuelo sostuvo que tras lo acontecido, varias personas en redes empezaron a difundir información inexacta. Aclaró que al llevar a cabo una inspección inicial con autoridades del estadio se comprobó que la tribuna sur se encuentra en buen estado y que no se ha caído.

“Esto ha sido un tema fortuito, del momento de jolgorio imaginamos de los hinchas que hicieron que esto haya ido a mayores. Dentro de lo evaluado inicialmente no hemos vitos una estructura que se haya caído. No ha habido ningún tipo de escombros ni daños materiales“, sostuvo.

Cierre de tránsito y otras acciones

Ante el accidente ocurrido en el estadio de Alianza Lima, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIM) informó que dispuso el desplazamiento de personal especializado de los servicios de Warmi Ñan e INABIF con el objetivo de apoyar in situ y brindar contención emocional a las personas afectadas.

Por otro lado, el Ministerio del Interior (Mininter) señaló que los bomberos desplegaron más de 40 efectivos y 12 unidades para atender la emergencia y realizar labores de rescate de las personas heridas en el Estadio Alejandro Villanueva.

En tanto, agregó que con el objetivo de mantener el orden durante las acciones de atención en la zona, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad para facilitar las labores de rescate y realizar los desvíos vehiculares correspondientes.