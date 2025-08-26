El Indecopi aclaró que la marca Antigua Taberna Queirolo sigue vigente y que no ha dispuesto su desaparición, luego que el histórico bar Queirolo del Centro de Lima anunciara el cambio de su nombre a El Emblemático Q de Lima.

En una nota de prensa, recordó que con motivo de una controversia iniciada en el año 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual concluyó en abril de 2017 que el uso del término Queirolo por parte de la empresa Bodega Queirolo S.A.C. vulneraba los derechos existentes sobre la marca.

Por ello, se prohibió que Bodega Queirolo S.A.C. siga haciendo uso indebido de la marca registrada por Antigua Taberna Queirolo S.A.C. desde enero de 1990 para distinguir servicios de restaurante, cafetería y snack bar.

El proceso se inició tras la denuncia interpuesta por Antigua Taberna Queirolo S.A.C. con sede en Pueblo Libre, contra la empresa Bodega Queirolo S. A. C., con funcionamiento en el centro de Lima, por el uso no autorizado de su marca.

“A pesar de la disposición administrativa del año 2017, Bodega Queirolo S.A.C. incumplió lo resuelto por la autoridad y persistió en el uso indebido de la marca, lo que motivó que en el 2019 el Indecopi inicie un procedimiento sancionador, en virtud del cual la empresa fue multada con 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, señaló.

Asimismo, mencionó que Bodega Queirolo S.A.C. ha cuestionado ante el Poder Judicial lo resuelto por el Indecopi mediante dos procesos contenciosos administrativos que aún se encuentran en trámite.

Indecopi también detalló que en febrero pasado, Antigua Taberna Queirolo S. A. C. denunció que Bodega Queirolo S.A.C. continuaba incumpliendo el mandato impuesto en el año 2017, por lo que, conforme a ley, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi abrió un nuevo procedimiento administrativo que se encuentra en curso.

Cambió de nombre

Como se recuerda, el histórico negocio del Centro de Lima, conocido hasta hoy por el apellido Queirolo, continuará sus operaciones bajo el nombre “El Emblemático Q de Lima”, luego de una resolución administrativa de Indecopi que restringe el uso del apellido como parte de su denominación comercial.

La medida responde a un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento con un nombre similar, quienes solicitaron la exclusividad en el uso del apellido. Con ello, Indecopi resolvió que el local tradicional no podrá seguir utilizando su denominación anterior.

A través de un comunicado oficial, el negocio familiar confirmó la decisión y explicó: “Esta modificación responde a una resolución administrativa emitida por INDECOPI, que nos restringe de seguir utilizando el apellido familiar en nuestra denominación comercial. Esta medida se enmarca en un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento que lleva un nombre similar, quienes han solicitado la exclusividad sobre el uso del apellido que históricamente nos identifica”.

El local también recordó su importancia histórica en la ciudad: “Creemos importante recordar que nuestra bodega tiene una trayectoria mucho más antigua, reconocida por generaciones como un espacio emblemático de Lima, donde convergen la buena cocina, el arte y la cultura”.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con el público pese al cambio de nombre: “Pese a este cambio, que esperamos sea temporal, reafirmamos nuestro compromiso con la historia, la tradición, la cocina peruana y el arte, tal como lo hemos hecho durante más de 100 años”.