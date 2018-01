Barranco: alcalde denunciará a congresistas Jorge Del Castillo y Marisa Glave

Luego de los disturbios registrados esta tarde en la subasta del Estadio Unión, el alcalde de Barranco, Antonio Mezarina, informó que denunciará a los congresistas Jorge del Castillo y Marisa Glave por “atropellar” el desarrollo del proceso.



El burgomaestre hizo este anuncio en conferencia de prensa. Horas antes, los parlamentarios acudieron a la sede municipal como parte de su labor fiscalizadora ante las denuncias de irregularidades en la concesión del espacio público. Un grupo de vecinos expresaron su rechazo al proceso que tiene solo un postor. Allí se generó una gresca con los agentes de la Policía Nacional y serenos del distrito.

Según Mezarina, durante la protesta se dañó mobiliario de la municipalidad de Barranco.

“Todas las personas que han estado ahí van a ser denunciadas y a los congresistas ante la Comisión de Ética del Congreso. No vamos a permitir que por más congresistas que sean, con el debido respeto que se merecen, puedan venir y a atropellar a la municipalidad porque aquí somos totalmente autónomos”, señaló.

Para el alcalde, detrás de las protestas existen “intereses políticos” por parte de ex candidatos. “No se hizo nada por debajo ni por encima de la mesa. Todo ha sido transparente”, enfatizó.

No obstante, la Contraloría advirtió que falta “transparencia, probidad, normatividad aplicable e incumplimiento de metas previstas” en la subasta y que el precio considerado para el proyecto de inversión no estaría sustentado con lo que no se garantiza el eficiente aprovechamiento económico del predio.

Por su parte, el Órgano de Control Institucional de la misma municipalidad alertó que "llevar a cabo un proceso sin cumplir los principios de transparencia, de confianza legítima, en el proceso de Subasta Pública para el ususfructo del Estadio Union, no garantiza que se cautelen los intereses de la Municipalidad y vulnera los derechos de la comunidad barranquina".

Pese a las protestas, la Municipalidad de Barranco adjudicó esta tarde la buena pro de la concesión del Estadio Unión al Consocio Unión Barranco por un monto de 11 millones 643 mil 548.75 soles.

