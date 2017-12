A través de Facebook, el colectivo Salvemos Barranco convocó a los vecinos a participar en el plantón que se realizará mañana, jueves 28 de diciembre, en la biblioteca del parque municipal para protestar contra la subasta que hará la comuna distrital a fin de entregar en concesión el estadio Unión.



El grupo indicó que la protesta está programada para las 2 p.m. El plantón se hará el mismo día en que la Municipalidad de Barranco dará a conocer las propuestas económicas presentadas para la concesión del recinto deportivo de 26 mil metros cuadrados.

El pasado 9 de diciembre, la comuna barranquina publicó en el diario oficial “El Peruano” el anuncio de un proceso para otorgar en usufructo del estadio Unión. A la empresa privada que ofrezca la mejor propuesta se le concederá la administración del espacio durante 25 años.

La Municipalidad de Barranco asegura que con esta iniciativa se busca rehabilitar el campo deportivo. Los vecinos cuestionan las limitaciones de uso que tendrán sobre el recinto cuando sea concesionado. Según las bases de la subasta, se podrá emplear el estadio de forma gratuita solo de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. (actualmente se puede usar de 8 a.m. a 10 p.m.). Los domingos, de 8 a.m. a 6 p.m., estará a disposición solo del municipio para el uso de la Liga Distrital de Fútbol.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, planteó al alcalde de Barranco, Antonio Mezarina, llegar a un acuerdo interinstitucional para invertir en la mejora de la infraestructura deportiva del estadio Unión.

La Contraloría General de la República inició la recopilación de información y la inspección del proceso de concesión. La entidad explicó a El Comercio que esta decisión se lleva a cabo tras una serie de denuncias y cuestionamientos de esta medida.