Barranco: solo un postor acudió a subasta de Estadio Unión

En medio de la protesta de un grupo de vecinos, esta tarde la Municipalidad de Barranco realizó la recepción de propuestas económicas para la concesión del Estadio Unión.



De las ocho empresas que se habían inscrito en la subasta, solo una acudió a la Biblioteca Municipal para entregar el sobre con su propuesta para obtener la administración del espacio público de 26 mil metros cuadrados durante 25 años.

Se trata de Mega Eventos Deportivos SAC, la cual fue declarada apta para participar. El 5 de enero se abrirá el sobre y se conocerá su oferta de inversión. El monto mínimo es 6,2 millones de soles.

Representante de la empresa Mega Eventos Deportivos SAC entregó el sobre con su propuesta económica para concesión del Estadio Unión.

De acuerdo a la comuna barranquina, la iniciativa busca rehabilitar la cancha deportiva que no recibe tratamiento desde hace 40 años. Esto pese a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) planteó un acuerdo interinstitucional para invertir en la mejora de la infraestructura deportiva.

Para los vecinos, la concesión del Estadio Unión limitará el uso gratuito del recinto deportivo a 6 horas diarias (de 9 a.m. a 3 p.m.), cuando actualmente la cancha está abierta de 8 a.m. a 10 p.m. Los domingos, de 8 a.m. a 6 p.m., estará a disposición solo del municipio para el uso de la Liga Distrital de Fútbol.

Ayer, la Contraloría General de la República informó a que han iniciado la recopilación de información y la inspección del proceso de concesión tras recibir una serie de denuncias y cuestionamientos a la decisión municipal.

Como se recuerda, en junio pasado, vecinos y deportistas de Barranco protestaron en repetidas oportunidades contra un proyecto municipal que buscaba concesionar 400 m2 del litoral para la construcción de un muelle en la playa Los Yuyos. En agosto, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, declaró caducos los derechos de uso de área acuática otorgada a la empresa Alta Mar Club S.A.C.

