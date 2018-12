Barranco: trabajadores municipales protestan por falta de pagos | FOTOS

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Barranco protestaron esta mañana por las calles del distrito para denunciar retrasos en el pago de sus remuneraciones.



Alfredo Quichua, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales y trabajador administrativo de la subgerencia de Seguridad Ciudadana de Barranco, informó a este Diario que desde noviembre no recibe su sueldo. Personal obrero, contratado y locadores de servicios se encuentran en la misma situación, asegura.

"Ahora somos 50 empleados y unos 200 obreros. La justificación que nos dan (por el retraso) es que no hay plata. No hay ni un funcionario o regidor, no nos dan respuestas", dijo.

La manifestación inició con un plantón en la sede municipal, desde donde marcharon hacia la vivienda del aún alcalde Antonio Mezarina.



El Comercio intentó comunicarse con el área de prensa de la comuna distrital pero hasta el cierre de la nota no fue posible.

Los serenazgos han barricado la puerta, los trabajadores de limpieza dice que los vienen mesiendo con los sueldos desde hace meses. #Barranco @pavese @SITOBUR pic.twitter.com/EJpHFKc9Yr — Sol Univazo (@sunivazo) 28 de diciembre de 2018

El último miércoles, otro grupo de trabajadores de la Municipalidad de Los Olivos protestó por la falta de pago de gratificaciones. Fuentes del municipio detallaron a El Comercio que el pago de gratificación que tuvo que efectuarse el pasado 15 de diciembre aún queda pendiente a un 5% de trabajadores municipales (aproximadamente 50 personas).

Por otro lado, en el distrito de Bellavista, Callao, esta semana se reportaron problemas en el recojo de basura porque trabajadores de limpieza municipal denunciaban que no recibían la remuneración de diciembre. En respuesta, la Municipalidad Provincial del Callao aclaró que no hay deudas pendientes pues tienen hasta el día 30 tienen plazo para abonar lo que correspondiente al último mes del año.