Mujer que perdió a familia en incendio no puede recuperar dinero Evelyn Quiroga había ahorrado 20 mil soles para mejorar su casa, pero en el banco no le quieren cambiar los billetes porque no tienen número de serie al estar quemados o humedecidos.

Los familiares de Evelyn Quiroga contaron al noticiero 90 que en una agencia del Banco de la Nación no le quisieron cambiar los billetes porque no tenían el número de serie. (Latina)