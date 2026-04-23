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Resumen

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La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)
La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)
Por Carlos Gonzales

Unos 300 jóvenes se ven afectados por la incertidumbre de si este año el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad del Ministerio de Educación, lanzará o no la convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario, la cual solventa los estudios de posgrado en diversas universidades del mundo. Este hecho se suma al problema de financiamiento que hubo en Beca 18.