Unos 300 jóvenes se ven afectados por la incertidumbre de si este año el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad del Ministerio de Educación, lanzará o no la convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario, la cual solventa los estudios de posgrado en diversas universidades del mundo. Este hecho se suma al problema de financiamiento que hubo en Beca 18.

La Beca Generación del Bicentenario fue implementada hace 12 años para cubrir los estudios de maestría o doctorado de 150 profesionales peruanos con alto rendimiento académico y que no cuentan con suficientes recursos económicos para estudiar en el extranjero.

Los requisitos son haber culminado la universidad con alto rendimiento académico, es decir, por lo menos haber estado en el tercio superior y se otorgan puntajes adicionales para aquellos que egresaron en mejores puestos en la universidad.

La beca cubre los costos académicos en universidades top del mundo y la manutención de los estudiantes en el extranjero, es decir, cubre el traslado hacia el país, un seguro de salud, el alquiler de la vivienda donde estarán los estudiantes por determinado tiempo.

El Comercio trató de recoger las versiones de Pronabec y el Ministerio de Educación sobre el tema, pero no hubo una respuesta.

Los casos

Ariana Figueroa Cornejo, joven que fue admitida para estudiar una maestría en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, contó a El Comercio que la no convocatoria de Beca Generación del Bicentenario se debería a un tema de presupuesto, ya que, según dijo, dichos recursos habrían sido destinados a otros sectores.

Además, indicó que Pronabec ha señalado, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el pasado 18 de marzo, que no tiene programada la convocatoria a la Beca Generación del Bicentenario en el 2026 y que se busca garantizar la continuidad de los que accedieron a una beca en años anteriores.

Esta es la respuesta de Pronabec ante la consulta de una ciudadana.

“Respecto a la realización de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario, el presupuesto correspondiente y el cronograma, cabe informar que a la fecha del presente informe no se tiene programada la aprobación de nuevas convocatorias de becas, pues, en atención al presupuesto otorgado mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, Ley N°32513, se están realizando las gestiones correspondientes a fin de garantizar la sostenibilidad presupuestal de becarios continuadores, esto es de quienes ya tienen adjudicada una beca”, señala el documento de Pronabec al que tuvo acceso este Diario.

Figueroa Cornejo indicó que la incertidumbre impera en los 300 jóvenes que planean estudiar en el extranjero, ya que muchas universidades tienen plazos establecidos y que los postulantes deben responder si cuentan con el financiamiento. Afirmó que entre 10 a 15 postulantes tuvieron que renunciar a la admisión en universidades de otros países debido a que el Pronabec no ha lanzado la convocatoria para el concurso de la beca.

Además, advirtió que todos los postulantes a Beca Generación del Bicentenario han realizado gastos para los trámites de postulación, la transcripción y traducción de documentos, exámenes estandarizados o internacionales de inglés, así como la obtención de la visa.

“El proceso de postulación es un gasto fuertísimo que asumimos individualmente, no lo cubre el Estado, pero se hace con la seguridad de que abriría la convocatoria. Entre traducciones, preparación, exámenes internacionales, etc, son entre 5 mil a 10mil soles”, indicó la joven.

La no implementación de la beca que financia los estudios de posgrado en el extranjero de decenas de jóvenes afectará la capacitación de profesionales, lo que traducirá en el debilitamiento de la capacidad del país, aseguró Ariana Figueroa.

“Es la interrupción de una política pública que lleva más de una década formando capital humano en el extranjero y que tiene impactos directos en innovación, gestión pública y desarrollo productivo. En la práctica significa perder talento ya admitido en universidades top y debilitar capacidades que el país necesita”, afirmó.

Remarcó que el número de jóvenes que planea acceder a la Beca Generación del Bicentenario aumenta cada año y que en el 2025 alcanzó la cifra de 700 postulantes.

Otros casos

La incertidumbre también agobia a Piero Alejandro Fernández Dávila Velasco, quien fue admitido en la Universidad de Manitoba, en Canadá, y se le ha ofrecido una beca de 40% para estudiar una maestría en Economía, pero solo tiene hasta la siguiente semana para responder si concretará el financiamiento del 60% restante a través de Pronabec.

Por su parte, Francisco Meléndez, quien planea seguir una maestría en la Universidad de Columbia, cuestionó a las autoridades peruanas por considerar que el financiamiento de la Beca Generación del Bicentenario representa un gasto y no una inversión. Incluso, recordó que los desembolsos que hacen los postulantes oscilan entre 5 mil y 15 mil soles.

“No es un gasto invertir en la beca Generación Bicentenario, creemos que es una inversión a un talento que no es una promesa, sino que ya está siendo seleccionado por las mejoras universidades del mundo y una política de Estado de 12 años debe continuar”, expresó.

“Acceder a una de las mejores universidades del mundo es una exigencia altísima. Uno tiene que prepararse con los altos niveles de idioma que te piden, generar una carpeta para buscar recomendaciones, hacer un seguimiento de tus logros, es enviar ensayos y pagar una serie de documentos y evaluaciones estandarizadas a nivel global y te piden pagar ciertos requisitos, eso toma y es una inversión bastante elevada que ronda los 10 mil a 15 mil soles”, agregó.

Es "bastante lamentable" que se afecte a un grupo de estudiantes talentosos, indicó exjefa de Pronabec

Una persona que conoce los movimientos y los destinos de los recursos en Pronabec es Alexandra Ames, quien dirigió dicha entidad desde junio del 2024 hasta noviembre del 2025. Ella explicó que en el presupuesto que se aprobó el año pasado para ejecutarlo en el 2026 sí estaba contemplado en un inicio una partida para la Beca Generación del Bicentenario, pero al parecer habría sido destinado a otro sector. Por ello, consideró “bastante lamentable” que se perjudique a un numeroso grupo de estudiantes talentosos.

“Me sorprende que Pronabec se pronuncie diciendo que este año no habrá convocatoria cuando el presupuesto de la Beca Generación del Bicentenario ha estado garantizado en los últimos años y en el presupuesto que se aprobó el año pasado en el Congreso sin ningún inconveniente. Está ese presupuesto aprobado en la Programación Multianual de Inversiones del MEF, lo que garantizaría su continuidad en los próximos años, no solamente para el 2026, explicó Ames.

“Es falso que no haya presupuesto porque recursos tienen, entonces, lo que estarían haciendo es quitar ese presupuesto de Beca Generación del Bicentenario para destinarlo a otra cosa”, agregó.

Alexandra Ames dirigió Pronabec.

Ames detalló que el presupuesto que se destina cada año a dicha beca es de 13 millones a 15 millones de soles al año. No obstante, explicó que dicho monto representa una inversión en los jóvenes talentos del país para que se especialicen en otros países y regresen luego para retribuir con sus conocimientos. De no hacerlo, son obligados a devolver el dinero.

“Hay un compromiso que los jóvenes firman al momento de aceptar la beca para que regresen al país en los próximos dos años después de su egreso de sus estudios de posgrado. De no regresar al Perú en los próximos dos años o de no seguir sirviendo al Perú de manera remota, estos jóvenes son obligados a devolver el total de lo desembolsado para ellos”, aseveró.

Ames consideró que los constantes cambios de autoridades en el Poder Ejecutivo han afectado el seguimiento y continuidad a un sistema de becas que representa una política de Estado.

El destino de los recursos que debían ser asignados a Pronabec

Una pista sobre el destino de los recursos que se debieron asignar en el 2026 a Pronabec en su presupuesto la dio la economista Roxana Barrantes, integrante del Banco Central de Reserva (BCR), quien señaló que dichos recursos habrían sido dirigidos al Congreso.

“Mientras el Congreso aumenta su presupuesto en 38%, al Pronabec se le ha reducido el presupuesto. ¿Qué tienen que ver y por qué es un escándalo? Pues ese 38% asciende casi exactamente al monto que necesitaba Pronabec para cumplir sus compromisos con los ganadores de los procesos de selección del 2025 y que deberían haber sido honrados para el próximo”, afirmó Barrantes en una columna de opinión publicada, a inicios de diciembre del 2025, en el portal Jugo de Caigua.

“Que este mismo año (2025) el Congreso haya preferido aumentarse el presupuesto casi exactamente en el monto que le quitó a Pronabec para el 2026 es indignante. Y después nos apenamos de que una parte importante de nuestros jóvenes quiera emigrar”, agregó.