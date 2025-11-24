La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) conmemoró el segundo aniversario de “Lectura que Cura”, servicio hospitalario que garantiza el acceso a libros y actividades de lectura en hospitales , albergues y centros de refugio, con el propósito de brindar acompañamiento afectivo y simbólico a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Como parte de las actividades por este aniversario, se desarrolló una sesión especial de lectura para los niños y niñas que acuden a la biblioteca hospitalaria del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Asimismo, se realizó una mediación de lectura cama por cama en la sala de quimioterapia pediátrica, reafirmando el compromiso del Estado con el acceso a la lectura en contextos de alta vulnerabilidad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La jornada tuvo como objetivo brindar bienestar emocional a niñas y niños en tratamiento oncológico mediante experiencias de lectura, acompañamiento afectivo y actividades culturales orientadas a humanizar los espacios hospitalarios. Estas incluyeron teatro de títeres, lectura musicalizada y una dinámica basada en el libro Canciones viajeras de la BNP, utilizando esculturas blandas y cintas de colores como elementos visuales y táctiles.

Diversos estudios internacionales y evidencia médica señalan que la lectura en contextos hospitalarios reduce el estrés y la ansiedad, mejora la comunicación, favorece la adherencia al tratamiento y disminuye la percepción del dolor. Bajo este enfoque, la Biblioteca Nacional concibe el libro como un recurso complementario de cuidado, capaz de aportar beneficios físicos, emocionales y sociales.

Durante la ceremonia también se entregaron mochilas de la BNP a niñas y niños, cada una con un ejemplar del libro Manos de superhéroe, escrito e ilustrado por Christian Ayuni, editado por la BNP y parte de la colección “Lectura que Cura”.

Por su parte, el Ministerio de Cultura anunció la incorporación de 120 nuevos libros para la biblioteca hospitalaria, entre ellos títulos clásicos y libros en formato pop-up, que ampliarán la oferta de lectura disponible para los pacientes pediátricos.

El Dato

La BNP inauguró en febrero de 2025 la primera Biblioteca Hospitalaria del país, ubicada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).