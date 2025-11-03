En el Perú profundo, donde las poblaciones campesinas afrontan día a día climas adversos y dificultades ocasionadas por la distancia, existe una cifra alarmante en materia cultural: solo el 3% de la población rural accede a bibliotecas físicas (Encuesta Nacional de Lectura 2022).

Esta brecha genera a su vez problemas de acceso a información, bajos índices de comprensión lectora, entre otros. Reducir esa distancia es hoy uno de los grandes compromisos de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Por ello, la BNP inauguró la Biblioteca Pública del Centro Poblado de Chonta, “Yachaq sunqu” (Corazón del saber), en Huancavelica, un espacio que marca el inicio de la creación de una gran “Red nacional de bibliotecas rurales y centros culturales comunitarios” que llevarán lectura, conocimiento y esperanza a las comunidades campesinas y nativas de todas las regiones del Perú.

La jornada comenzó con el primer izamiento descentralizado de la bandera nacional realizado por la BNP en una institución educativa: el Colegio Antonio Brack Egg de la comunidad campesina de Nueva Esperanza. Luego vino la apertura de la biblioteca, acompañada de talleres de lectura, teatro en sombra y Kamishibai, donde los libros dialogaron con las montañas y las voces de niñas y niños se mezclaron con el viento andino.

El nuevo espacio cultural, construido sobre un área de 360 m², alberga más de 1,600 libros de temáticas multiculturales, en lenguas originarias, en braille y de autores de la región Huancavelica, mobiliario nuevo, materiales lúdicos y recursos pedagógicos bilingües. Su diseño fue fruto del diálogo con la comunidad, tras una jornada de socialización realizada el 19 de septiembre, en la que los propios comuneros imaginaron y definieron cómo querían que fuera su biblioteca.

“El sello de esta gestión es llegar al territorio y la ruralidad. Queremos que la Biblioteca Nacional del Perú sea verdaderamente nacional, presente en los pueblos y comunidades que más lo necesitan. La biblioteca de Chonta, bautizada por la propia comunidad como Yachaq sunqu, es el punto de partida de una red que llevará cultura, lectura y oportunidades a los lugares donde el Estado aún no llega”, afirmó el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla.

Con esta acción, la BNP reafirma su compromiso de descentralizar la cultura y fortalecer el tejido social desde el libro y la lectura, construyendo espacios que sirvan como puntos de encuentro, diálogo intergeneracional y reafirmación de la identidad nacional.

Datos:

Huancavelica, una de las regiones con menor acceso a servicios culturales del país, se convierte así en símbolo de una nueva etapa para la BNP, en la que cada libro se vuelve un puente y cada biblioteca, una casa del saber compartido.