Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los bolardos de concreto instalados para impedir que los vehículos invadan veredas, cruceros peatonales y áreas de seguridad presentan daños visibles en distintos distritos de Lima. Un recorrido realizado por El Comercio identificó estructuras destruidas, inclinadas o completamente retiradas en varias intersecciones de Chorrillos, La Victoria y el Rímac, sin que hasta el momento hayan sido repuestas por las autoridades correspondientes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.