El perro Spartan fue despedido por los bomberos de Breña que lo acogieron. (TVPerú)
El perro Spartan fue despedido por los bomberos de Breña que lo acogieron. (TVPerú)
Por Redacción EC

La Compañía de Bomberos 14 de Breña rindió un homenaje al perro Spartan que tuvo que ser sacrificado por un cáncer terminal a sus 12 años. Los efectivos organizaron un acto de despedida en la sede institucional antes de su traslado a la clínica veterinaria.

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