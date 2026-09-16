La Compañía de Bomberos 14 de Breña rindió un homenaje al perro Spartan que tuvo que ser sacrificado por un cáncer terminal a sus 12 años. Los efectivos organizaron un acto de despedida en la sede institucional antes de su traslado a la clínica veterinaria.

Durante la jornada, el personal del cuerpo de bomberos se reunió alrededor de la mascota para cumplir su última guardia juntos. Los asistentes colocaron arreglos florales y tarjetas con mensajes de afecto en el patio principal.

El perro Spartan fue despedido por los bomberos de Breña que lo acogieron. (TVPerú)

A las 20:30 horas, los bomberos encendieron las sirenas de los vehículos de rescate para anunciar la salida del animal hacia el centro médico. Vecinos del distrito de Breña presenciaron el recorrido desde sus viviendas para ofrecer muestras de respeto.

La decisión de aplicar la eutanasia a Spartan respondió al severo deterioro en la salud del can provocado por el avance de la enfermedad. El equipo de la compañía optó por evitar sufrimientos prolongados al animal tras la evaluación veterinaria correspondiente.

Tras el procedimiento, el cuerpo del can ingresó a un proceso de cremación para la devolución de sus restos al cuartel de Breña. Una urna con las cenizas de Spartan permanece en un altar conmemorativo dentro de la compañía de bomberos.

El perro participó en aproximadamente 25 emergencias registradas en la jurisdicción durante su permanencia con el equipo. El brigadier mayor Héctor Rojas destacó la conducta vigilante del animal en las labores de rescate y la predisposición que siempre mostró para apoyar al personal.

Adopción e historia de Spartan en el cuartel de Breña

La historia de la mascota como parte del escuadrón inició en el año 2014, cuando una persona lo abandonó en el frontis del local de bomberos de Breña. El entonces subteniente Carlos Rosé halló al cachorro de seis meses amarrado en la vía pública y decidió acoger al animal para brindarle refugio temporal.

El perro Spartan fue despedido por los bomberos de Breña que lo acogieron. (TVPerú)

El comandante Pedro Castellanos autorizó la permanencia del cachorro hasta encontrar un hogar definitivo para su cuidado. La integración del can ocurrió durante una salida de emergencia a bordo de la unidad 1403 de marca Spartan, nombre con el cual bautizaron a la mascota.