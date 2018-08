Bomberos denuncian que 31 vehículos no tienen combustible

El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Andrés Ángeles Bachet, informó que 31 vehículos en Lima no tienen combustible, situación que complica la atención de incendios y emergencias.

“Estoy muy preocupado porque si se produjese un incendio de grandes proporciones no queremos que los bomberos sean responsables de esa negligencia, de que no podemos atender las necesidades de la ciudadanía”, indicó Ángeles a ATV Noticias.

El jefe del cuerpo de bomberos indicó que en la última semana tuvieron unidades que, luego de atender una emergencia en Villa El Salvador, no pudieron salir por no tener gasolina. Bomberos de la estación Punta Negra 125 también denunciaron que no pueden utilizar tres de sus unidades móviles.

El desabastecimiento responde a demoras en los procesos de licitación a cargo de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), órgano adscrito al Ministerio del Interior.

En un comunicado publicado hace unos días, la INBP señaló que se realizaron los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado para cubrir el abastecimiento de gasolina de las compañías, sin embargo, estos quedaron desiertos por “temas de mercado exógenos a la Entidad”.