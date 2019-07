Bomberos explican ante el Congreso por qué no pueden usar los Air-Pak 75i en incendios

Un grupo de bomberos explicó ante el Congreso las razones técnicas por las que no pueden combatir un incendio usando los Air-Pak 75i, unos equipos de protección respiratoria de fabricación norteamericana que fueron comprados y distribuidos a los bomberos de Lima y Callao el 2017 pese a que estos no sirven para lo que fueron adquiridos.

Las hombres de rojo se presentaron ayer ante la Comisión de Fiscalización y Control del Parlamento, en donde a raíz del reportaje “La compra que pudo matar bomberos” se empezó a investigar esta compra de S/3 millones hecha por el Cuerpo Genera de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) a la empresa Firemed SAC.

Bomberos acudieron al Congreso llevando un equipo de respiración para demostrar que los AIr-Pak 75i no les son útiles para la labor que realizan (Foto: Congreso de la República)

Duilio Nicolini, inspector general del CGBVP, detalló, usando un equipo, que los Air-Pak 75i no tiene una alarma de hombre caído o ‘pass alert’. Este dispositivo facilita la ubicación y rescate de cualquier bombero accidentado dentro un local en llamas.

La máscara de los Air-Pak 75i no cuenta tampoco con el Head Up Display (HUB). Esta, explicó Nicolini, es una alerta dentro de la protección facial que le indica al bombero cuánto aire le queda en el tanque y de esa manera poder evacuar a tiempo.

Según Nicolini, estos equipos industriales del fabricante 3M Scott tampoco tienen la llamada válvula RIC. Esta sirve para transferir de emergencia aire comprimido de un tanque a otro, con la finalidad de rescatar a un bombero que por alguna circunstancia quedó atrapado en un incendio y está próximo a quedarse sin aire.

Todos estos mecanismos que son de “vida o muerte para el bombero no están en los equipos adquiridos”. Hay, en opinión de Nicolini, por lo menos “una mala praxis comercial [de parte de Firemed SAC]”, porque dos años antes de esta cuestionada compra le habían vendido al CGBVP equipos certificados y con todos estos dispositivos de seguridad que se requieren para ingresar a un incendio.

Bomberos advirtieron que manuales omitieron que los Air-Pak 75i no deben "utilizarse en incendios estructurales interiores", como figura en el manual publicado en el portal del fabricante 3M Scott (Foto: Congreso)

–Ausencia de congresistas–

Estas presuntas irregularidades y otras sobre la contratación directa de Firemed SAC se iban a debatir ayer en la Comisión de Fiscalización y Control, pero por ausencia de varios parlamentarios y falta quórum no fue posible.

Según el congresista Marco Miyashiro, presidente de esta comisión y coordinador del grupo ad hoc que investiga esta compra en el Parlamento, se ha verificado que “estos equipos no son aptos para la labor de los bomberos” y que “no existía una situación de emergencia” al momento de adquirirlos de modo que al saltarse el proceso de licitación no se cumplió con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Se habría cometido el delito contra la administración pública en su modalidad de negociación incompatible, imputa el informe final del grupo de trabajo coordinado por Miyashiro.

El entonces comandante general de los Bomberos César Leigh presentó el 2017 los equipos los Air-Pak 75i (Foto: CGBVP)

Desde el 2017, este caso tiene una indagación preliminar abierta en la Fiscalía Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima.

La investigación fiscal inició a raíz del informe de auditoría N° 007-2017, del Órgano de Control Institucional de la INBP, que involucra en los hechos a Sandra Yessica Ramos Flores, ex secretaria general de la INBP, por "aprobar el expediente de contratación directa" de estos equipos.

Se incluye al ex director general de Operaciones del CGBVP Fernando Campos Valdivia, al ex director de Asesoría Jurídica Jesús Espinoza Maguiño, al ex director de Administración Antonio Myjail Soto Benavente, y al ex director de la Unidad de Logística Carlos David Bayona Lozada.

El ex comandante general de los Bomberos César Leigh y el ex titular de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú Peter González deben estar incluidos en la investigación, indicó Nicolini, pues señala que Leigh autorizó la compra y en la gestión de González se canceló los más de S/3 millones en varias cuotas de S/300 mil soles y en un solo día a Firemed SAC pese a que los 200 Air-Pak 75i ya estaban inmovilizados en un almacén por orden fiscal.

