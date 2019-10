Esta noche, la legendaria banda Bon Jovi ofrecerá esta noche un concierto en el Estadio Nacional para interpretar lo mejor de su repertorio y nuevas canciones de su más reciente trabajo discográfico. La agrupación formada en Nueva Jersey en 1983 llegará como parte de su gira “This House is not for sale” con su fundador, para deleitar a sus fanáticos.

Para ello, la Municipalidad de Lima informó sobre el plan de desvío por el show programado a las 9:00 p.m. Durante el evento, inspectores municipales apoyarán al personal de la Policía Nacional a fin de facilitar la circulación vehicular.

La restricción se aplica desde las 10:00 a.m. de este miércoles 02 de octubre hasta la 1:00 a.m. del jueves, en los siguientes jirones y avenidas del Cercado de Lima:

-Jirón Manuel Corpancho, altura av. Petit Thouars.

-Jirón Saco Oliveros, altura av. Petit Thouars.

-Jirón Madre de Dios, altura av. Petit Thouars.

-Calle José Díaz, altura jr. Madre de Dios.

-Avenida Bausate y Meza (EO), altura av. Paseo de la República (SN).

-Avenida Paseo de la República (NS), desde av. 28 de Julio hasta jr. Madre de Dios.

Por eso se recomendó utilizar como vías alternas las siguientes rutas:

Desvío norte a sur: …su ruta – av. 28 de Julio (OE) – av. José Gálvez (NS) – av. Bausate y Meza (OE) – av. Iquitos (NS) – av. Isabel La Católica (EO) – su ruta…

Desvío sur a oeste: …su ruta – av. Bausate y Meza (OE) – jr. Canta (SN) - av. 28 de Julio (EO) – su ruta…

Municipalidad de Lima informó sobre el plan de desvío por concierto en el Estadio Nacional.

Vale precisar que la agrupación Goo Goo Dolls será la encargada de abrir el show de Bon Jovi en Lima con sus clásicas canciones como “Iris” y “Name”.