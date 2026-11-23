Las lluvias intensas, las sequías y los incendios forestales son algunas de las amenazas que pueden intensificarse en distintos territorios ante fenómenos climáticos como El Niño. En la Amazonía peruana, conservar los bosques y recuperar las áreas degradadas cobra especial importancia para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las poblaciones que dependen de ellos.

Frente a este desafío, WWF Perú promueve en Madre de Dios un enfoque que combina conservación, aprovechamiento responsable de los recursos forestales y restauración de áreas degradadas, con el objetivo de mantener bosques funcionales y fortalecer su capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Más de 70 mil hectáreas bajo manejo sostenible

En la provincia de Tahuamanu, WWF Perú, con el apoyo de HP, desarrolla una iniciativa que contempla, en su primera etapa, promover buenas prácticas de manejo forestal sostenible en más de 70 mil hectáreas y restaurar otras 350 hectáreas degradadas.

El trabajo busca conservar la cobertura forestal, recuperar zonas afectadas y mantener la conectividad entre ecosistemas. También promueve actividades económicas que permiten aprovechar los recursos del bosque sin comprometer su capacidad de regeneración.

“En Madre de Dios, WWF Perú impulsa estos enfoques desde una mirada de paisaje, articulando conservación, manejo forestal sostenible y restauración con actores locales, autoridades y organizaciones vinculadas al territorio. La restauración permite recuperar áreas degradadas y fortalecer funciones ecológicas clave, mientras que el manejo sostenible contribuye a mantener el bosque como un activo ambiental y económico en el largo plazo”, señaló Karina Salas, gerenta del Paisaje Amazonía Sur de WWF Perú.

Conservar los bosques también requiere conocer qué ocurre con las especies que los habitan. Entre 2023 y 2024, el monitoreo de fauna silvestre realizado en Madre de Dios, como parte de un esfuerzo que involucra a diversos actores, permitió analizar cerca de un millón de imágenes captadas a través de aproximadamente 200 estaciones de cámaras trampa, distribuidas en un paisaje de más de 200 mil hectáreas.

Con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, se logró identificar individualmente a 75 jaguares, generando información valiosa sobre su presencia, distribución y uso del territorio.

Cada jaguar identificado representa, además, una fuente de información para orientar decisiones de conservación y evaluar las condiciones de los ecosistemas donde habita. En ese sentido, monitorear al jaguar también permite conocer mejor el estado del bosque que lo sostiene.

“Nuestro compromiso con la Amazonía va más allá de proteger el bosque: buscamos recuperar su funcionalidad ecológica, garantizar la conectividad entre hábitats y fortalecer la conservación de especies clave. Al trabajar con aliados locales y bajo estándares internacionales, contribuimos a un modelo sostenible que permite aprovechar responsablemente los recursos, al mismo tiempo que aseguramos el futuro de este paisaje único”, señaló Frinee Cano, Latin America Sustainable Impact Lead de HP.

Detrás de estas acciones existen experiencias locales que demuestran cómo el aprovechamiento responsable de los recursos forestales puede contribuir a conservar los bosques y sostener las economías de las comunidades amazónicas.

Una de ellas es la concesión forestal Río Huáscar, fundada por Ciro Morales en Tahuamanu. Desde 2006, WWF Perú acompaña a esta concesión en la implementación de buenas prácticas de manejo forestal, orientadas a mejorar su gestión y promover el aprovechamiento responsable de los recursos maderables.

Otra experiencia es la concesión de la familia Grifa, ubicada en el sector Alerta, que comprende 1,042 hectáreas destinadas al aprovechamiento sostenible de castaña amazónica. Desde 2023, forma parte de la iniciativa apoyada por HP y es integrante de la organización Recolectores Orgánicos de la Nuez Amazónica del Perú (RONAP), que promueve la producción sostenible, certificación y comercialización de castaña en mercados nacionales e internacionales.

Ambos casos muestran que la conservación puede integrarse a actividades productivas que generan ingresos y, a la vez, contribuyen a mantener los bosques en pie.