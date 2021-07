Una joven denunció que sufrió quemaduras de primer grado tras intentar prender la terma del departamento donde vive, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Jannina Gandarillas Matheus, de 25 años, relató que la noche del martes 13 de julio se acercó a encender la terma, de marca Sole, para tomar un baño. Sin embargo, tras hacerlo inmediatamente salió fuego del dispositivo, el cual alcanzó su rostro.

De acuerdo al informe médico elaborado por la Clínica San Gabriel, la joven sufrió quemaduras de primer grado en la cabeza, cuello, hombro y antebrazo.

“Yo solo quería bañarme y terminé con quemaduras. Me duele todo el brazo y la cara. Mi cabello, pestañas, cejas, todo está quemado y la empresa todavía no me da respuesta”, declaró la agraviada.

La joven contó que al comunicarse con la empresa le respondieron que no se encontraban en horario de atención. No obstante, el día siguiente se acercaron los técnicos de Sole y emitieron un informe, en donde se evaluaron posibles causas del accidente, como un presunto error en el encendido de la terma, el desgaste de una batería o la falta de mantenimiento.

“Luego de llegar a la clínica les expliqué lo ocurrido al doctor. Él me atendió y me aplicó una inyección para el dolor y una crema para las quemaduras. El costo de las medicinas y la consulta en emergencia superan los 100 soles. Además, he tenido que ir a la peluquería para que puedan retirar el cabello, pestañas y cejas quemadas. Eso también fue un gasto”, agregó la joven.

Juan Carlos Soto, gerente de Marketing de Sole, explicó que ante casos como este se inicia una investigación y se activa un comité interno para evaluar el incidente. “Este comité revisa el caso para darle una respuesta formal a la señora y decirle cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado”, indicó a este Diario.

El ejecutivo señaló que, independientemente del responsable del accidente, la empresa está dispuesta a costear los gastos en los que haya incurrido Gandarillas. “Nosotros podemos asumir lo que la señora nos quiera indicar como los deducibles y nos sustente con la boleta, los gastos y la medicina en la que ella haya incurrido; y se le reconoce”, agregó.

Soto aseguró que la empresa cuenta con una póliza de seguro que cubre este tipo de incidentes. Además, afirmó que están priorizando la revisión de los lotes de termas, como un control de calidad adicional.

