Decenas personas, muchos con niños en brazos, maletas o acompañados de adultos mayores, realizan largas colas este lunes en la sede central de Migraciones, ubicada en la Av. España 734, en el distrito de Breña. De acuerdo a Canal N, acá tampoco se estarían emitiendo pasaportes de emergencia.

“Hace tres semanas hemos cambiado el boleto tres meses, no nos dan razón, no nos dan solución. Lo único que nos hacen es atrasar más y gastar más dinero”, comentó Luis Antonio, un padre de familia que intenta sacarle su pasaporte a su bebe de dos meses.

MÁS INFORMACIÓN | Aeropuerto Jorge Chávez: denuncian pérdida de vuelos por falta de atención de Migraciones para tramitar pasaporte

“Ahora ya tenemos todos los documentos que son necesarios y pasa esto. Estamos aquí desde las 5:30 a.m. Mi hijo de dos meses necesita comer, atención, esto no es sano para un bebe ni para cualquier persona. No sale ningún funcionario a hablar”, añadió.

Largas colas para recoger pasaportes en sede Breña de Migraciones: “Lo único que nos hacen es atrasar y gastar más dinero” | VIDEO

En tanto, otro usuario comentó al citado medio que mañana, martes 12 de abril, debe viajar a México por lo que necesita con urgencia su pasaporte. Indicó que sería penoso no poder abordar su vuelo.

“Sería penoso (perder mi vuelo) porque es un dinero que uno hace para comprar el pasaje. La penalidad te cobran casi igual, no estamos pagando S/100 hablamos de 1.000 dólares”, señaló. Asimismo, agregó que primero estaban haciendo una sola cola, pero luego los separaron en diferentes filas.

“Estuvimos en una única cola, después dijeron los que están a 24 horas de viajar hagan otra cola”, precisó.

Sede del Callao presenta problemas

Más temprano, pasajeros denunciaron que tuvieron que reprogramar o perder sus vuelos debido a que en la sede de Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez no se estaban imprimiendo pasaportes desde la noche del último domingo debido a fallas técnicas.

Según el superintendente de Migraciones, José Armando Fernández, “ya están imprimiendo los pasaportes”. “Esto se debe estar regularizando en el transcurso de las horas y vamos a poder otorgar los pasaportes a cada uno de los usuarios que así lo pida”.

Explicó que la sede del aeropuerto trabajo con un sistema operativo muy antiguo que se adquirió en el año 2014, el cual es “obsoleto”. “Es un sistema que se adquirió durante el gobierno de Ollanta Humala que tiene obsolescencia tecnológica que estaba programado para un millón 200 mil pasaportes, ya estamos sobre los 3 millones de pasaporte y estamos pidiendo por eso al MEF un proyecto de inversión que nos permita cambiar el sistema y nos permita evitar estos inconvenientes”.