“Le dije que se cuide, que se cuide mucho, y que regrese pronto. Y no va a regresar nunca”, dijo Moraima Sandoval, la mañana de este domingo mientras esperaba en la Morgue de Lima a que le entreguen el cuerpo de su nieto Jack Bryan Pintado Sánchez. Junto a ella, las primas y tías del joven de 22 años permanecían atónitas ante la repentina muerte de su familiar.

Los Pintado Sánchez llegaron desde San Martín de Porres hasta el Cercado de Lima a las 6:00 a.m. y no fue hasta las 3:30 p.m. que pudieron llevarse el cuerpo de Bryan para velarlo en su vivienda.

Ellos se enteraron por la madrugada del domingo que el joven falleció durante las protestas contra el ahora expresidente Manuel Merino. “El segundo (fallecido) fue mi sobrino. Nosotros no fuimos avisados por las autoridades, nos enteramos después de cinco horas por una amiga de mi tía”, señala un familiar.

La necropsia a cargo de los peritos del Ministerio Público empezó a las 8:20 de la mañana y el resultado, confirmado por los abogados Ronald Gamarra y Aarón Alleman, señala que el joven recibió 10 impactos de esferas de plomo, es decir perdigones, en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax.

Necropsia. 10 esferas de PLOMO - perdigones, fueron extraídos del cuerpo del joven Jack Bryan Pintado Sánchez, asesinado ayer cuando ejercía su derecho a la protesta: 2 en el cráneo, 2 en la cara, 2 en el cuello, 2 en el brazo y 2 en el tórax. pic.twitter.com/HciMlbjPPl — Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) November 15, 2020

“Plomo, no goma”, señaló la defensa de los deudos. Y agregó: “Aquí no podemos hablar de armas no letales (como dijo la policía). Ahora, se van a realizar una serie de pericias para hacer algunas determinaciones y saber, por ejemplo, a qué distancia se le disparó. También vamos a ver las cámaras de seguridad de la zona”, acotó Gamarra.

Los abogados esperan que en plazo máximo de dos días se pueda trasladar toda la evidencia a la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos para seguir con el debido proceso, esclarecer las causas de la muerte de Bryan y determinar quiénes son los culpables del deceso del joven.

“Aquí hay una serie de responsables, para empezar el o los policías que realizaron los disparos, el jefe de la patrulla o batallón a cargo, el jefe de la Policía Nacional, el ministro del Interior y el propio presidente de la República. Aquí hay una serie de responsabilidades penales que hay que determinar”, refirió Gamarra.

Por su parte, Alleman denunció irregularidades por parte de la Policía y especificó que en horas de la mañana dos grupos de peritos de criminalística de la PNP intentaron ingresar a la morgue para encargarse de la necropsia. Asimismo, indicó que se encargará de tomar medidas de protección para evitar un posible hostigamiento a los deudos. “Lo que no queremos es que se entorpezca o manipule la investigación”, acotó.

“No es un héroe, es un mártir”

Un trance similar vivieron los familiares de Inti Sotelo Camargo (24), el otro joven que fue víctima de la violencia y el abuso policial durante la misma movilización social. En este caso, los familiares señalaron que Inti solo tiene un impacto de proyectil.

“Él solamente tiene un orificio en el pecho, en la parte derecha un poco más arriba del corazón. Esa es la única herida y la que ha generado que pierda la vida. Aún no nos han dicho qué tipo de proyectil es, pero podríamos especular que sea un perdigón, aunque no sabemos de qué material podría ser porque nos dijeron que utilizaron de vidrio y de plomo”, señaló a El Comercio Virlan Camargo, tío del muchacho.

Penosamente, la familia Sotelo Camargo se enteró también a través de un amigo que el menor de sus miembros había fallecido. Durante la madrugada se acercaron hasta el Hospital de Emergencias Grau, en donde les confirmaron la noticia.

Videos difundidos en redes sociales dan muestra de que Inti llegó en una silla de ruedas y que fue trasladado hasta el nosocomio por brigadistas que se encargaban de auxiliar a los heridos de la marcha. A través de un comunicado Essalud señaló que el personal de guardia notificó que el joven “llegó cadáver”.

Lamentablemente informamos de un segundo fallecido esta noche en el Hospital Grau: pic.twitter.com/4BWjCyawWk — EsSalud (@EsSaludPeru) November 15, 2020

El día en que falleció, fue la cuarta jornada de marchas para Inti. El joven estudiante de Turismo y Hotelería había desarrollado afinidad por las causas sociales y la lucha contra la corrupción y el oportunismo de ciertos líderes políticos.

Su familia cuenta que sus padres inculcaron esto a sus hijos y que ellos, durante su época estudiantil también participaron de movilizaciones. “Veo yo que en mis sobrinos que hay bastante motivación social, incluso mi hermana, cuando era joven tuvo un ataque similar. Le hablo de los tiempos del señor Alan García en los que disparaban perdigones a mansalva y muchos ciudadanos perdieron la vista. Mi hermana perdió la visión de un ojo. Probablemente eso lo llevó a ser un joven bastante motivado y coherente”, agregó Virlan.

Poco antes de retirar el cuerpo del joven, su hermano, Pacha Sotelo agradeció a las personas que se han solidarizado con su familia y tras la dimisión de Manuel Merino de Lama dijo: “Lo logró, no fue en vano, eso es lo que tenemos que rescatar, pero me duele bastante que haya tomado un par de vidas, desaparecidos y heridos. Me duele mucho que haya tenido que ser de esa manera”.

Pacha Sotelo dio declaraciones sobre su hermano fallecido durante la movilización social. (Foto: VIOLETA AYASTA / GEC)

“Pienso que Inti estaría orgulloso de cómo se han dado las cosas. Él es un mártir que ha caído en la lucha. No ha estado con ventaja, nosotros estábamos desarmados y ellos armados. Para mí es un mártir”.





Investigaciones

El Ministerio Público informó que la Morgue Central de Lima culminó con las pericias de necropsia en ambos cuerpos a cargo de la fiscal provincial Lesly Carmona y el fiscal adjunto adscrito a la Morgue, Wilder Charata Béjar.

Asimismo, indicó que se abrió una investigación preliminar “en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos”. Y se dio a conocer que también se investigará por lesiones leves y graves en agravio de los heridos y desaparecidas durante la movilización social.

#FiscalíaInforma | El Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. pic.twitter.com/4D1AMDXPZF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 15, 2020

