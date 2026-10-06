A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, algunas integrantes de ARMY llegaron a los alrededores del Estadio San Marcos para esperar el encuentro con la agrupación surcoreana. Las seguidoras se organizaron para permanecer cerca del recinto, donde se realizarán las tres presentaciones programadas para el 7, 9 y 10 de octubre.

Las fans llegaron con anticipación y se turnan para conservar sus lugares mientras realizan otras actividades. Algunas permanecen acompañadas por familiares o amigas, mientras que otras esperan junto a grupos de seguidoras que también buscan ubicarse lo más cerca posible de sus artistas favoritos.

En los exteriores del estadio también se observan carteles y distintos elementos preparados por las ARMY para recibir a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La expectativa se incrementó debido a que estos conciertos marcarán la primera presentación de BTS en Perú.

La espera también reúne a padres que acompañan a sus hijas y grupos de amigas que llegaron juntas. Otra de las fanáticas explicó que incluso una prima suya se encuentra esperando en los alrededores, aunque en una ubicación diferente.

BTS ya se encuentra en Lima

La llegada de los siete integrantes de BTS al Perú aumentó la expectativa entre sus seguidores. La agrupación arribó a Lima el lunes para cumplir con las tres fechas de su gira ‘Arirang’.

TE PUEDE INTERESAR: Resultados ONPE al 92.71%: sigue el conteo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Mientras tanto, los alrededores del Estadio San Marcos registran el movimiento previo a los espectáculos. La Municipalidad de Lima anunció medidas especiales de tránsito y seguridad para los días de los conciertos.

El primer concierto de BTS en Perú se realizará este miércoles 7 de octubre, mientras que las siguientes presentaciones están programadas para el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

VIDEO RECOMENDADO