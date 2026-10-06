Integrantes de ARMY permanecen en la vía pública con sombrillas y otros objetos mientras esperan el ingreso al recinto. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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Integrantes de ARMY permanecen en la vía pública con sombrillas y otros objetos mientras esperan el ingreso al recinto. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
  • Integrantes de ARMY permanecen en la vía pública con sombrillas y otros objetos mientras esperan el ingreso al recinto. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Integrantes de ARMY permanecen en la vía pública con sombrillas y otros objetos mientras esperan el ingreso al recinto. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Integrantes de ARMY permanecen en la vía pública con sombrillas y otros objetos mientras esperan el ingreso al recinto. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Las seguidoras de BTS se protegen del sol mientras aguardan en los exteriores del Estadio San Marcos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Las seguidoras de BTS se protegen del sol mientras aguardan en los exteriores del Estadio San Marcos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Las seguidoras de BTS se protegen del sol mientras aguardan en los exteriores del Estadio San Marcos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Fans de BTS esperan en los alrededores del Estadio San Marcos a pocas horas del primer concierto de la agrupación surcoreana en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Fans de BTS esperan en los alrededores del Estadio San Marcos a pocas horas del primer concierto de la agrupación surcoreana en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Fans de BTS esperan en los alrededores del Estadio San Marcos a pocas horas del primer concierto de la agrupación surcoreana en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Las fans se organizan en grupos para permanecer juntas durante la espera por el concierto de BTS en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Las fans se organizan en grupos para permanecer juntas durante la espera por el concierto de BTS en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Las fans se organizan en grupos para permanecer juntas durante la espera por el concierto de BTS en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Seguidores de BTS se concentran en los alrededores del Estadio San Marcos, donde se realizarán los tres conciertos de la agrupación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Seguidores de BTS se concentran en los alrededores del Estadio San Marcos, donde se realizarán los tres conciertos de la agrupación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Seguidores de BTS se concentran en los alrededores del Estadio San Marcos, donde se realizarán los tres conciertos de la agrupación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Los exteriores del Estadio San Marcos registran movimiento de seguidores de BTS a pocas horas de la primera presentación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Los exteriores del Estadio San Marcos registran movimiento de seguidores de BTS a pocas horas de la primera presentación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Los exteriores del Estadio San Marcos registran movimiento de seguidores de BTS a pocas horas de la primera presentación. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Algunas fans permanecen sentadas en la vereda mientras esperan el inicio de los conciertos de BTS en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Algunas fans permanecen sentadas en la vereda mientras esperan el inicio de los conciertos de BTS en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Algunas fans permanecen sentadas en la vereda mientras esperan el inicio de los conciertos de BTS en Lima. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Las seguidoras se reúnen bajo sombrillas para protegerse del sol durante la espera en los alrededores del estadio. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Las seguidoras se reúnen bajo sombrillas para protegerse del sol durante la espera en los alrededores del estadio. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Las seguidoras se reúnen bajo sombrillas para protegerse del sol durante la espera en los alrededores del estadio. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Las ARMY llevan sombrillas y otros elementos mientras aguardan cerca del Estadio San Marcos por los conciertos de BTS. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Las ARMY llevan sombrillas y otros elementos mientras aguardan cerca del Estadio San Marcos por los conciertos de BTS. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Las ARMY llevan sombrillas y otros elementos mientras aguardan cerca del Estadio San Marcos por los conciertos de BTS. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • Una fan sostiene un cartel dedicado a BTS mientras espera junto a otras seguidoras en los exteriores del Estadio San Marcos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    Una fan sostiene un cartel dedicado a BTS mientras espera junto a otras seguidoras en los exteriores del Estadio San Marcos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    Una fan sostiene un cartel dedicado a BTS mientras espera junto a otras seguidoras en los exteriores del Estadio San Marcos. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Por Redacción EC

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, algunas integrantes de ARMY llegaron a los alrededores del Estadio San Marcos para esperar el encuentro con la agrupación surcoreana. Las seguidoras se organizaron para permanecer cerca del recinto, donde se realizarán las tres presentaciones programadas para el 7, 9 y 10 de octubre.

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