Miles de seguidores de BTS se concentran este miércoles 7 de octubre en los exteriores del Estadio de San Marcos, donde se han formado largas filas para ingresar al primer concierto del grupo surcoreano en Lima. Las imágenes registradas en la zona muestran a los fanáticos esperando en distintos puntos del recinto universitario.

Desde las primeras horas de la jornada, los integrantes del ARMY llegaron a San Marcos para esperar su turno de acuerdo con las zonas correspondientes a sus entradas. Según informó El Comercio, las filas llegaron a extenderse por varias cuadras y, en algunos tramos, superaron el kilómetro.

El movimiento comenzó temprano con el ingreso de los asistentes que adquirieron el Soundcheck VIP Package. El registro para este grupo se inició desde las primeras horas y estuvo acompañado de la entrega de artículos exclusivos incluidos en el paquete, además del acceso a la prueba de sonido previa al concierto.

Posteriormente, las puertas del Estadio San Marcos se habilitaron para el público general de manera progresiva. El ingreso para las personas ubicadas en campo comenzó a las 4 p.m., mientras que quienes tienen entradas para las tribunas pueden acceder desde las 5 p.m. El espectáculo está programado para las 8 p.m.

La concentración de seguidores también se extendió por los alrededores de la universidad, donde se instalaron vendedores y emprendimientos dirigidos a los asistentes.

La primera presentación de este miércoles es la primera de las tres fechas que BTS ofrecerá en Lima. Los siguientes conciertos están programados para el viernes 9 y sábado 10 de octubre, también en el Estadio San Marcos.

Para facilitar el retorno de los asistentes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso una operación especial. Los servicios B y C del Metropolitano funcionarán hasta la medianoche durante las fechas de los conciertos, mientras que posteriormente continuará disponible el servicio Lechucero.