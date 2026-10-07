Miles de seguidores de BTS forman largas filas en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ingresar al primer concierto del grupo en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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Miles de seguidores de BTS forman largas filas en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ingresar al primer concierto del grupo en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
  • Miles de seguidores de BTS forman largas filas en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ingresar al primer concierto del grupo en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Miles de seguidores de BTS forman largas filas en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ingresar al primer concierto del grupo en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Miles de seguidores de BTS forman largas filas en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ingresar al primer concierto del grupo en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Una fan de BTS recibe maquillaje en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde miles de seguidores se concentraron antes del primer concierto del grupo surcoreano en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Una fan de BTS recibe maquillaje en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde miles de seguidores se concentraron antes del primer concierto del grupo surcoreano en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Una fan de BTS recibe maquillaje en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde miles de seguidores se concentraron antes del primer concierto del grupo surcoreano en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Integrantes del ARMY esperan en una de las filas habilitadas para el ingreso al Estadio San Marcos. La concentración de fanáticos se extendió por distintos sectores del recinto universitario. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Integrantes del ARMY esperan en una de las filas habilitadas para el ingreso al Estadio San Marcos. La concentración de fanáticos se extendió por distintos sectores del recinto universitario. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Integrantes del ARMY esperan en una de las filas habilitadas para el ingreso al Estadio San Marcos. La concentración de fanáticos se extendió por distintos sectores del recinto universitario. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Una multitud de seguidores de BTS se congregó en los alrededores de la universidad para asistir al primero de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Una multitud de seguidores de BTS se congregó en los alrededores de la universidad para asistir al primero de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Una multitud de seguidores de BTS se congregó en los alrededores de la universidad para asistir al primero de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Pulseras y otros artículos relacionados con BTS son ofrecidos a los seguidores que llegaron a los exteriores de San Marcos para asistir al concierto. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Pulseras y otros artículos relacionados con BTS son ofrecidos a los seguidores que llegaron a los exteriores de San Marcos para asistir al concierto. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Pulseras y otros artículos relacionados con BTS son ofrecidos a los seguidores que llegaron a los exteriores de San Marcos para asistir al concierto. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Algunos asistentes aprovechan los alrededores del recinto para descansar y organizarse mientras esperan su turno para ingresar al concierto de BTS. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Algunos asistentes aprovechan los alrededores del recinto para descansar y organizarse mientras esperan su turno para ingresar al concierto de BTS. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Algunos asistentes aprovechan los alrededores del recinto para descansar y organizarse mientras esperan su turno para ingresar al concierto de BTS. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Un grupo de seguidoras de BTS posa para una fotografía mientras espera el ingreso al Estadio San Marcos, donde se realizará el primer concierto del grupo surcoreano. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Un grupo de seguidoras de BTS posa para una fotografía mientras espera el ingreso al Estadio San Marcos, donde se realizará el primer concierto del grupo surcoreano. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Un grupo de seguidoras de BTS posa para una fotografía mientras espera el ingreso al Estadio San Marcos, donde se realizará el primer concierto del grupo surcoreano. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Los seguidores de BTS se concentran en los exteriores de San Marcos mientras esperan el ingreso al recinto para el esperado concierto de este miércoles. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Los seguidores de BTS se concentran en los exteriores de San Marcos mientras esperan el ingreso al recinto para el esperado concierto de este miércoles. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Los seguidores de BTS se concentran en los exteriores de San Marcos mientras esperan el ingreso al recinto para el esperado concierto de este miércoles. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • La gran cantidad de asistentes generó largas filas en diferentes puntos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la jornada del concierto de BTS. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    La gran cantidad de asistentes generó largas filas en diferentes puntos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la jornada del concierto de BTS. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    La gran cantidad de asistentes generó largas filas en diferentes puntos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la jornada del concierto de BTS. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  • Miles de integrantes del ARMY permanecen reunidos en los alrededores del Estadio San Marcos a la espera de ingresar al primero de los tres conciertos de BTS en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
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    Miles de integrantes del ARMY permanecen reunidos en los alrededores del Estadio San Marcos a la espera de ingresar al primero de los tres conciertos de BTS en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

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    Miles de integrantes del ARMY permanecen reunidos en los alrededores del Estadio San Marcos a la espera de ingresar al primero de los tres conciertos de BTS en Lima. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Por Redacción EC

Miles de seguidores de BTS se concentran este miércoles 7 de octubre en los exteriores del Estadio de San Marcos, donde se han formado largas filas para ingresar al primer concierto del grupo surcoreano en Lima. Las imágenes registradas en la zona muestran a los fanáticos esperando en distintos puntos del recinto universitario.

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