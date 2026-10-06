La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó sus disposiciones especiales frente a los espectáculos de BTS en el Estadio San Marcos. Las autoridades universitarias adoptaron acciones preventivas debido a la elevada afluencia de público proyectada en las avenidas adyacentes al recinto.

El su comunicado detallan que esperan un incremento masivo del tránsito vehicular en los accesos hacia el campus principal de la Av. Universitaria. La administración sugirió adoptar precauciones de desplazamiento a toda la comunidad estudiantil y docente durante las jornadas de presentaciones musicales.

Las restricciones informadas aplican de manera exclusiva a la sede central ubicada en el distrito de San Miguel. Los demás locales de la universidad mantendrán sus actividades administrativas y académicas con total normalidad.

Las sedes descentralizadas de Centrum PUCP, NOS y Chorrillos atenderán al público sin modificaciones en sus esquemas de trabajo. Los eventos institucionales programados con anterioridad en el local universitario conservarán sus horarios fijados de forma previa.

Desvíos vehiculares y recomendaciones de la PUCP ante los conciertos de BTS

La dirección del campus recomendó calcular entre 60 y 90 minutos adicionales para los traslados hacia las puertas de ingreso. El incremento en los tiempos de viaje responderá al cierre de vías principales dispuesto por las autoridades municipales para el control vial ante los conciertos de BTS.

Desvíos cerca a la PUCP por concierto de BTS.

El comunicado sugirió el empleo de rutas alternativas para evitar el congestionamiento en los cruces cercanos a la zona universitaria. Las autoridades universitarias aconsejaron además el resguardo constante de los objetos personales durante los trayectos a pie por las inmediaciones.

El plan de desvíos vehiculares permanecerá activo desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en todo el perímetro circundante. La regulación del tránsito abarcará tramos estratégicos de las avenidas Venezuela, Universitaria y Óscar Benavides.

Agentes de seguridad privada reforzarán la vigilancia en los portones del campus para facilitar el tránsito de los transeúntes autorizados. La gerencia municipal coordinó el despliegue de fiscalizadores en los paraderos adyacentes para agilizar el flujo de los autobuses de transporte.

Realización de clases virtuales y actividades académicas en la PUCP por BTS

Las actividades académicas presenciales en la universidad funcionarán con regularidad en el turno mañana durante el miércoles 7 y viernes 9 de octubre. Las clases cambiarán a la modalidad virtual a partir de la 1 p.m. en ambas fechas fijadas.

El personal administrativo que no cumpla labores indispensables continuará sus tareas de forma remota a partir de la tarde. Cada jefatura de área estableció la nómina de trabajadores requeridos para asegurar la operatividad mínima de la institución.

Fechas y horarios de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

Los tres conciertos del grupo en el Estadio San Marcos se realizarán los días 7, 9 y 10 de octubre. Esta serie de presentaciones marca el retorno del conjunto surcoreano a los escenarios musicales de América del Sur.

El ingreso para la prueba de sonido concluye a las 2 p.m., mientras que las puertas para campo abren a las 4 p.m. El acceso a tribunas inicia a las 5 p.m. y el espectáculo musical empieza a las 8 p.m. en cada jornada.