La Universidad Católica establece medidas por conciertos de BTS.
La Universidad Católica establece medidas por conciertos de BTS.
Por Redacción EC

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó sus disposiciones especiales frente a los espectáculos de BTS en el Estadio San Marcos. Las autoridades universitarias adoptaron acciones preventivas debido a la elevada afluencia de público proyectada en las avenidas adyacentes al recinto.

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