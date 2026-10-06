La declaración, recogida por Panamericana TV, responde a las especulaciones sobre un eventual saludo protocolar en la sede del Poder Ejecutivo durante la estancia del septeto en la capital.
“Si es que se da por supuesto vamos a brindar todas las garantías. Si es que esto se da acá en la Plaza Mayor, estaremos dándole toda la cobertura necesaria para que este evento, para que este encuentro sea llevado adelante sin ningún contratiempo”, afirmó Reggiardo, precisando que mantendrán coordinación constante con la Policía Nacional.
En esa misma línea, días antes, el funcionario descartó que los conciertos de BTS estén en riesgo de cancelación, luego de las dudas surgidas tras la clausura del Arena 1 en San Miguel, donde Robbie Williams tenía prevista una presentación.
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Las versiones sobre este supuesto encuentro cobraron fuerza tras los comentarios del primer ministro, Luis Galarreta, y de la propia jefa de Estado, quienes dejaron abierta la posibilidad de recibir a los artistas tal como ocurrió en México.
Sin embargo, ni la productora del evento ni los representantes del grupo han confirmado oficialmente ninguna actividad en la Casa de Pizarro. En tanto, los artistas tendrán conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.
Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.
El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.
Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.
Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces en el Parque de la Amistad (Surco) y el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.
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Las fans de BTS en Lima buscan el outfit ideal para asistir al concierto en el estadio San Marcos. En Gamarra encuentran polos personalizados, pantalones cómodos, faldas, blusas, zapatillas y accesorios inspirados en las tendencias de Corea del Sur.