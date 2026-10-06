Durante una reunión con seguidores de BTS previa a su arribo a Lima, el alcalde Renzo Reggiardo aseguró que la comuna capitalina brindará las garantías de seguridad en la Plaza Mayor ante un eventual encuentro entre del grupo y la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

La declaración, recogida por Panamericana TV, responde a las especulaciones sobre un eventual saludo protocolar en la sede del Poder Ejecutivo durante la estancia del septeto en la capital.

(Referencial) El alcalde Renzo Reggiardo también descartó que el concierto de BTS vaya a ser cancelado | Foto: Mario Zapata/GEC / Mario Zapata

“Si es que se da por supuesto vamos a brindar todas las garantías. Si es que esto se da acá en la Plaza Mayor, estaremos dándole toda la cobertura necesaria para que este evento, para que este encuentro sea llevado adelante sin ningún contratiempo ”, afirmó Reggiardo, precisando que mantendrán coordinación constante con la Policía Nacional.

En esa misma línea, días antes, el funcionario descartó que los conciertos de BTS estén en riesgo de cancelación, luego de las dudas surgidas tras la clausura del Arena 1 en San Miguel, donde Robbie Williams tenía prevista una presentación.

BTS en Perú: El impacto de HYBE en la música y la cultura global

Las versiones sobre este supuesto encuentro cobraron fuerza tras los comentarios del primer ministro, Luis Galarreta, y de la propia jefa de Estado, quienes dejaron abierta la posibilidad de recibir a los artistas tal como ocurrió en México.

Sin embargo, ni la productora del evento ni los representantes del grupo han confirmado oficialmente ninguna actividad en la Casa de Pizarro. En tanto, los artistas tendrán conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.

De ese modo, para resguardar el, el alcalde también anunció el despliegue de más de cien agentes en las inmediaciones del estadio. El plan incluye desvíos y cierres viales en las calles aledañas, así como la habilitación de rutas de buses para facilitar el retorno de los asistentes hacia distintos puntos de la capital.

San Marcos se alista para recibir a BTS

Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.

El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.

BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.

Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces en el Parque de la Amistad (Surco) y el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.

VIDEO RECOMENDADO: