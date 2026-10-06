El grupo surcoreano llegó a Lima para cantar el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos como parte de su gira 'Arirang' | Foto: GEC / HYBE / Composición EC
El grupo surcoreano llegó a Lima para cantar el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos como parte de su gira 'Arirang' | Foto: GEC / HYBE / Composición EC
Por Redacción EC

Durante una reunión con seguidores de BTS previa a su arribo a Lima, el alcalde Renzo Reggiardo aseguró que la comuna capitalina brindará las garantías de seguridad en la Plaza Mayor ante un eventual encuentro entre del grupo y la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

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