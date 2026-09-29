Un aspecto a tomar en cuenta es que en un sector del centro universitario se viene construyendo una estación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, por lo que el ancho de las vías se han reducido.

En un sector de la UNMSM se construye una estación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)

Se realizarán tres inspeccciones en la Universidad San Marcos

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, indicó a El Comercio que la empresa Live Nation Perú, a cargo de la organización de los conciertos de la agrupación BTS, presentó el pasado 14 de septiembre el expediente para que se le autorice la realización de los eventos, por lo que la MML procederá a efectuar tres inspecciones.

El funcionario explicó que las inspecciones se desarrollarán el 2, 5 y el 7 de octubre. La última visita de las autoridades se realizará incluso el mismo día en que se inicie la serie de tres presentaciones de BTS en Lima.

“El documento ingresado tiene que esperar que se den inicio a la edificación de las estructuras, la instalación del sistema eléctrico y se hacen tres visitas. La primera busca que el armado sea el adecuado en cuanto al tema de riesgo, eso a cargo de la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la MML. Luego, la segunda visita es cuando ya todo está en su lugar. La última visita es cuando se hace la prueba de sonido”, afirmó Casaretto.

“Tenemos la obligación de ir a un evento, verificar las estructuras metálicas del escenario, ver el tema eléctrico y ver las rutas de evacuación”, agregó.

En cuanto al aforo, indicó que el estadio de San Marcos tiene una capacidad que la determina su certificado ITSE, pero los organizadores del evento han propuesto que sea de 52,851, sin embargo, esa cifra la determinarán los inspectores de la Municipalidad de Lima. Remarcó que la cantidad determinada tiene que incluir al personal de seguridad, producción y limpieza del evento, por lo que se espera que sea de 800.

La UNMSM tiene como accesos principales las avenidas Universitaria, Venezuela y Óscar R. Benavides. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)

“Lo que pide la empresa Escarcena y el cálculo de capacidad que presenta el arquitecto Renzo Pozo Vargas es de 52,851 (asistentes), que comprende campo A, campo B, campo C, tribuna occidente, tribuna oriente, norte y sur, además de producción”, indicó.

Explicó que en el concierto de BTS están involucradas cinco gerencias de la MML, ya que, además de Gestión de Riesgos de Desastres, está la de Seguridad Ciudadana, que se encargará del orden, mientras que Fiscalización y Control se abocará a regular el comercio ambulatorio. En el caso de Servicios a la Ciudad, su rol será la recuperación del espacio público tras los conciertos y Movilidad Urbana, por su parte, tendrá que verificar el cumplimiento del plan de desvíos.

“Nosotros (la Gerencia de Riesgos de Desastres) vemos la parte interna, desde el escenario hasta la puerta principal. De la puerta principal para afuera, en el caso de San Marcos, está la Policía Nacional, si es que el Ministerio del Interior da las garantías, y la vigilancia privada que contrata la empresa. También está Serenazgo, personal de la Gerencia de Movilidad Urbana, agentes de la Policía de Tránsito, personal de Fiscalización y de Servicios a la Ciudad”, argumentó.

“Participamos en conciertos durante los cuatro años de gestión y disponemos de personal para cubrir cualquier atingencia que después tenga que verse responsabilizada la MML”, agregó.

Casaretto recordó que, si en caso la empresa consigue la autorización de MML, deberá luego acudir al Ministerio del Interior para solicitar que se le otorgue las garantías al evento.

Algunos seguidores de BTS ya acampan en los exteriores de la Universidad San Marcos. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)

El plan de llegada, evacuación y rutas alternas de los conciertos de BTS

Para evitar cualquier incidente en la llegada y salida de los conciertos de BTS en la UNMSM, la empresa Live Nation Perú indicó que el check-in para el soundcheck será hasta las 2 p. m., a las 4 p. m. se habilitará el acceso a Campo y a las 5:00 p. m. el ingreso a Tribunas.

Así será el ingreso de los asistentes a los conciertos de BTS.

“El inicio del show está previsto para las 8 p. m., aunque los horarios pueden variar por motivos de fuerza mayor. Todos los asientos de Tribuna son numerados, por lo que quienes tengan este tipo de entrada podrán evitar llegar antes de las 4 p. m.”, indicó.

Los accesos al estadio de San Marcos dependerán de las entradas que compraron los seguidores de BTS. “La puerta 1, por la avenida Venezuela, corresponde a Paquete VIP y Campo A; la puerta 3, por la avenida Universitaria, a Campo C; la puerta 8, por la avenida Colonial, a Campo B; y las puertas 5 y 6, por la avenida Amezaga, a las zonas de Occidente y Oriente, Norte y Sur, respectivamente. Para la salida estarán habilitadas las puertas 1, 3, 5 y 8. Asimismo, se recomienda considerar las rutas alternas señalizadas en los alrededores del estadio y seguir las indicaciones de tránsito y seguridad durante la jornada”, señaló la empresa organizadora.

La empresa organizadora del evento determinó el plan de salida para los asistentes.

Además, indicó que no se permitirá el ingreso de cámaras profesionales o desmontables, equipos de transmisión en vivo, drones, punteros láser, armas, objetos que puedan causar lesiones, artículos de vidrio, materiales inflamables, bebidas alcohólicas, paraguas, palos de selfie, bocinas de aire, cadenas o accesorios con partes afiladas, así como mochilas o bolsos que superen los 30 x 15 x 30 cm.

“Las cámaras fotográficas no profesionales sí estarán permitidas para uso personal, siempre que sus lentes sean menores de 15 cm. Tampoco se permitirá el ingreso con cámaras de video ni realizar transmisiones en vivo o grabaciones de audio profesional”, precisó la organizadora del evento.

Las rutas alternas que se aplicarán durante los conciertos de BTS.

Análisis del especialista

El magister ingeniero Gastón Palacios Moreno, experto en gestión del riesgo de desastres, comentó qué medidas se deberían adoptar ante el próximo desarrollo de tres conciertos de BTS en el estadio de San Marcos. A continuación, las respuestas a un cuestionario que se le envió:

1. ¿Los accesos, rutas de evacuación y calles aledañas permiten el flujo normal de personas?

No puede afirmarse que sean suficientes únicamente por el aforo autorizado. Para cada concierto debe verificarse técnicamente, mediante una evaluación específica, la capacidad de evacuación de las salidas, ancho y continuidad de rutas, tiempos de evacuación, distribución de público, accesos vehiculares y peatonales y capacidad de las vías exteriores. Con más de 50 mil personas, el riesgo no está solamente dentro del estadio: una emergencia puede generar aglomeraciones, cuellos de botella y bloqueo de vías, afectando además el ingreso de ambulancias, bomberos y vehículos de emergencia.

2. ¿Es necesario reducir el aforo de 50 mil personas?

No necesariamente. La Ley N.º29664 no establece por sí misma un número máximo de asistentes para este tipo de espectáculos. La decisión debe sustentarse en una evaluación técnica de riesgo y seguridad, considerando la capacidad real de evacuación, salidas disponibles, rutas internas y externas, accesibilidad para personas con discapacidad, medios de protección contra incendios, capacidad de atención de emergencias y condiciones de movilidad en el entorno. Precisar, que, si la infraestructura y las medidas de seguridad no permiten evacuar y atender adecuadamente al aforo previsto, corresponde limitarlo al nivel técnicamente seguro.

La Universidad de San Marcos tiene varias puertas de ingreso. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)

3. ¿Se puede establecer un plan de desvío adecuado por las avenidas Oscar R. Benavides (Colonial), Venezuela y Universitaria?

Sí, pero debe ser un plan integral de movilidad y emergencia, no solamente un plan de cierre de calles. Debe considerar:

• Rutas diferenciadas de ingreso y salida.

• Horarios escalonados de cierres.

• Corredores exclusivos para ambulancias, bomberos y Policía.

• Zonas de embarque y desembarque.

• Transporte público adicional.

• Señalización temporal.

• Gestión de semáforos y cruces peatonales.

• Rutas alternativas para residentes y servicios.

• Coordinación permanente entre ATU, PNP, Municipalidad Metropolitana de Lima, Universidad Nacional de San Marcos y el organizador.

Resaltar que la experiencia de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con eventos masivos demuestra que se pueden implementar servicios especiales de transporte y rutas diferenciadas para facilitar la salida de miles de asistentes.

4. ¿Qué medidas adoptar después de lo ocurrido en Arena 1?

Bajo el enfoque del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), deberían reforzarse como mínimo:

1. Evaluación previa del riesgo, considerando el aforo real y las condiciones del entorno.

2. Simulación de evacuación antes del evento.

3. Verificación física de todas las salidas y rutas de evacuación.

4. Prohibición de obstáculos, estructuras o vehículos que reduzcan las vías de escape.

5. Plan de tránsito y transporte público coordinado con ATU y PNP.

6. Vías permanentemente libres para ambulancias, bomberos y vehículos de emergencia.

7. Centro de comando integrado para seguridad, salud, tránsito y emergencias.

8. Incremento de personal de seguridad y orientación al público.

9. Sistemas de comunicación y megafonía para instrucciones de emergencia.

10. Protocolos específicos para sismo, incendio, colapso de estructuras, aglomeraciones y emergencias médicas.

11. Evaluación diferenciada para cada una de las tres fechas.

12. Monitoreo de las condiciones de ingreso y salida en tiempo real.

5. ¿Los permisos deberían ser más rigurosos?

Sí, en términos de verificación técnica y gestión integral del riesgo. Más que aumentar trámites, se requiere que la autorización esté condicionada al cumplimiento efectivo y verificable de las condiciones de seguridad. La Municipalidad Metropolitana de Lima, (autoridad competente) en el marco de sus competencias, debería verificar, antes del evento:

• Aforo técnicamente sustentado.

• Condiciones de seguridad.

• Rutas y salidas de evacuación.

• Plan de seguridad y de atenciones de emergencias. • Capacidad de atención médica.

• Sistema contra incendios.

• Plan de tránsito.

• Transporte público (Rutas principales y alternas).

• Accesos de personal y vehículos de emergencia.

• Seguridad estructural de las instalaciones temporales.

• Responsabilidades concretas del organizador.

Además, la Ley N.º 29664 establece que los gobiernos regionales y locales tienen responsabilidades funcionales en los procesos de estimación, prevención, reducción, preparación y respuesta frente al riesgo de desastres dentro de ámbito de jurisdicción.

6. ¿Qué otro aspecto debería analizarse?

Hay un aspecto fundamental que suele quedar en segundo plano: la evacuación no termina cuando las personas salen del estadio. Con más de 50 mil asistentes, debe analizarse también la denominada “segunda fase de evacuación”, es decir, qué ocurre cuando decenas de miles de personas se concentran simultáneamente en las calles y buscan transporte.

Por ello, el plan debería evaluar conjuntamente: Estadio → rutas de evacuación → vías externas → transporte público → zonas de concentración → hospitales → rutas de emergencia. Finalmente, deberían realizarse simulaciones entre las entidades competentes con escenarios críticos, no solamente en condiciones normales: sismo durante el concierto, incendio, corte de energía, estampida o aglomeración, bloqueo de una salida, emergencia médica masiva o interrupción de una avenida principal.