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Resumen

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La Universida Nacional Mayor de San Marcos albergará tres conciertos de BTS. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)
La Universida Nacional Mayor de San Marcos albergará tres conciertos de BTS. (Foto: Jesús Salcedo/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

La caótica salida de asistentes al concierto de Robbie Williams en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel, pudo terminar en tragedia debido a una falta de previsión de parte de los involucrados en el tema. Por ello, actualmente todas las miradas están puestas en las presentaciones de BTS, famoso grupo surcoreano de K-pop, en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) los días 7, 9 y 10 de octubre, ya que se espera una masiva concurrencia de jóvenes.