Un bus de la empresa El Rápido quedó varado en medio de una vía con agua empozada en el distrito de Villa El Salvador. El vehículo de la línea C lucía atrapado durante las primeras horas de la mañana de este jueves 5 de noviembre a causa de las lluvias que iniciaron la noche anterior.

La unidad de transporte quedó a un lado de la Av. Juan Velasco Alvarado, según informó América Noticias. El vehículo lucía sin chofer ni pasajeros cerca de un área de juegos para niños que también presentó acumulación de agua.

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El empozamiento en la pista impidió la circulación de vehículos por la zona durante las horas de la mañana. Los conductores de transporte de pasajeros y de autos de residentes buscaron vías de desvío para evitar fallas en los motores y quedar atrapados en medio del aniego.

Bus de "El Rápido" varado en medio de Villa El Salvador por lluvias. (América TV)

Sectores de Villa El Salvador presentan daños por lluvias y colapso de desagües

Las lluvias de este jueves 5 de noviembre generaron la saturación de las redes de alcantarillado en el Sector 1, Grupo 1 de Villa El Salvador. El agua del desagüe ingresó a las viviendas por los sumideros y afectó a decenas de predios y al colegio Juan Pablo II.

La acumulación de agua motivó el cierre de los pasos a desnivel de la avenida El Sol y de la Av. Pachacútec para la circulación de vehículos. Además, el cruce de las avenidas Mateo Pumacahua y Separadora Industrial presentó aniegos que dificultaron el tránsito en la zona.