Bus de "El Rápido" varado en medio de Villa El Salvador por lluvias. (América TV)
Bus de "El Rápido" varado en medio de Villa El Salvador por lluvias. (América TV)
Por Redacción EC

Un bus de la empresa El Rápido quedó varado en medio de una vía con agua empozada en el distrito de Villa El Salvador. El vehículo de la línea C lucía atrapado durante las primeras horas de la mañana de este jueves 5 de noviembre a causa de las lluvias que iniciaron la noche anterior.

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