La llegada del Fenómeno El Niño mantiene en alerta a diferentes sectores de la sociedad ante el riesgo de huaicos, inundaciones y lluvias intensas en el país. Sin embargo, además de las familias y comunidades expuestas a estos eventos, miles de animales también podrían quedar en situación de vulnerabilidad por la falta de alimentos, el abandono y las enfermedades. Frente a este panorama, asociaciones protectoras y organizaciones de la sociedad civil han unido esfuerzos para poner en marcha una campaña nacional de prevención y ayuda.

Se trata de la iniciativa “Juntos por los Animales en Desastres”, que busca establecer una red de prevención, rescate y atención para perros, gatos, animales de granja y especies silvestres. La preocupación también comprende a las mascotas de familias que viven en zonas vulnerables, los animales en situación de calle y aquellos que permanecen en refugios, albergues y centros de rescate.

Organizaciones preparan brigadas de atención

Como parte de esta iniciativa, se viene articulando una red de respuesta integrada por nueve organizaciones en Lima y otras tres asociaciones distribuidas en distintas regiones. Para facilitar la coordinación y distribución de la ayuda, se han establecido puntos de referencia en Piura, para atender el norte; Arequipa, para el sur; e Iquitos, en la zona de la selva.

La campaña también contempla la participación de brigadas de médicos veterinarios solidarios, quienes podrán movilizarse para brindar atención a los animales afectados por las emergencias.

Las organizaciones participantes cuentan con experiencia en situaciones críticas, como el terremoto de Pisco de 2007, los huaicos del norte de 2017, el derrame de petróleo en 2022 y las inundaciones registradas en Arequipa durante 2026. En conjunto, suman 27 años de trayectoria en defensa y protección animal.

¿Cómo colaborar con la campaña?

Las asociaciones hacen un llamado a la ciudadanía, empresas privadas e instituciones públicas para donar alimentos balanceados para perros y gatos, medicamentos veterinarios, materiales de primeros auxilios y otros artículos necesarios para atender a los animales durante y después de una emergencia.

También se recibirán aportes económicos destinados a cubrir el transporte, la movilización de los equipos veterinarios, la distribución de donaciones, la compra de medicinas y la logística del personal que se trasladará a las zonas afectadas.

Las personas interesadas en realizar aportes económicos pueden comunicarse con ASPPA al 9438-44444.. Asimismo, se vienen gestionando puntos de acopio en tiendas SuperPet.

Buscan incluir a los animales en los planes de emergencia

Además de la recolección de ayuda, las asociaciones impulsan una propuesta legislativa presentada ante el Congreso para incorporar a los animales en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Estado. La iniciativa plantea considerar su rescate, evacuación y atención veterinaria ante desastres naturales.