Cinco motobombas acudieron al bypass Nueva Esperanza en VMT. (TVPerú)
Cinco motobombas acudieron al bypass Nueva Esperanza en VMT. (TVPerú)
Por Redacción EC

Las intensas lluvias que se registraron en varios distritos de Lima desde el jueves 22 de octubre dejaron sendas calles anegadas. Uno de los casos más notorios fue el bypass Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, que tuvo que ser cerrado al tránsito vehicular durante la mañana.

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