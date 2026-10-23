Las intensas lluvias que se registraron en varios distritos de Lima desde el jueves 22 de octubre dejaron sendas calles anegadas. Uno de los casos más notorios fue el bypass Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, que tuvo que ser cerrado al tránsito vehicular durante la mañana.

Los cuatro carriles del intercambio vial que pasan por debajo de la Av. 26 de Noviembre tuvieron que cerrar debido a la acumulación de agua. El aniego ocurrió por las lluvias que se registraron desde la noche del jueves hasta esta madrugada.

Los vehículos que pasaban por los carriles auxiliares de la Av. Pachacútec que sí estaban abiertos empeoraban el aniego cada vez que pasaban. Las corrientes de agua empozada empujadas por estos carros terminaban cayendo en la zona profunda del bypass.

Por esto, las dos cisternas con motobombas que habían acudido durante la madrugada para reducir el nivel del agua en esta zona no se dieron abasto. Para las 7 a.m., Emape ya había destinado cinco unidades para poder reducir el aniego.

En las última semanas, este bypass se ha visto afectado en reiteradas ocasiones por las intensas lluvias producto de El Niño Costero. La falta de un drenaje adecuado vuelve los carriles debajo de la Av. Pachacútec en una zona constantemente anegada.

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