Los 5 kilómetros del corredor correspondiente a la futura Vía Expresa Sur han sido prácticamente liberados por la Municipalidad de Lima. Casi todos los terrenos y predios que por décadas permanecían a lo largo del trayecto entre las estaciones Plaza de Flores del Metropolitano y Atocongo de la Línea 1 del Metro ya fueron demolidos. De esta manera, el inicio de obras para la construcción del proyecto vial que conectará estos dos puntos se acerca cada vez más.

Como lo informó El Comercio en una nota reciente, las última acciones del proceso para liberar el citado corredor, realizadas días atrás, comprendieron la demolición parcial de dos instituciones educativas privadas emblemáticas de Lima, el Champagnat y el Hiram Bingham. Se trata de un avance clave pues con esto ya se ha logrado despejar gran parte del trazado de la obra.

Mariela Falla, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, informaba días atrás a este Diario que aún quedaba pendiente la liberación de un 1 kilómetro de terrenos, que comprendía parte de los colegios mencionados (incluyendo el de Santa Teresita), un local de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), así como áreas de la parroquia San Roque. A la fecha, la totalidad de estos espacios también ya han sido demolidos.

Se ha demolido parte de los terrenos de los colegios Champagnat, Hiram Bingham y Santa Teresita. (Foto: Antonio Melgarejo)

Según la Municipalidad de Lima, la obra tiene un presupuesto actualizado de 816′022.350 soles. A esto se suma que, hasta la fecha, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) ha gastado más de S/5,8 millones en la contratación de maquinaria pesada para los desalojos, el retiro del material excedente y la instalación de un cerco perimétrico.

Pensando en los 17 millones de viajes en transporte público al día en la capital, la vía Expresa Sur interconectará los distritos de Carabayllo y San Juan de Miraflores en 45 minutos, lo que actualmente demanda más de 2 horas de viaje y tomar varios buses.

Tramos liberados

En el caso del colegio Champagnat, las áreas afectadas incluyen un cerco y una cancha de grass sintético, lo que ha partido al campus en dos, con una división claramente visible en un muro rojo construido por la propia institución. Pese a ello, el colegio ha confirmado que sus espacios educativos, administrativos y de soporte no se han visto perjudicados y que las actividades escolares continuarán con normalidad durante el 2025.

Aclaró, además, que la infraestructura del colegio no se verá afectada porque desde su construcción, entre los años 1990 y 2005, se consideró el trazo de la futura vía. “La nueva Vía Expresa Sur no impacta en ninguna de sus áreas educativas, de soporte o administrativas del colegio. Los ambientes y áreas de inicial, primaria y secundaria (aulas, piscina, campos deportivos) no requieren modificaciones. Ninguna infraestructura se verá afectada″, manifestó.

En tanto, la intervención en el colegio Hiram Bingham se limitó a un corte lateral, liberando un espacio que anteriormente albergaba una pequeña cancha. En este caso, la demolición no alteró las áreas principales de la institución, permitiendo que el colegio mantenga su funcionamiento habitual sin mayores inconvenientes.

Por otro lado, en un comunicado del 5 de diciembre pasado, la Parroquia San Roque precisó que la intervención de la MML se realizaría en el área del jardín que limita con la calle Próspero Rosado. “El templo parroquial no se verá afectado por dicha obra. Las actividades de la parroquia y las reuniones de los grupos no se suspenderán”, indicaron.

Asimismo, en diciembre pasado, junto a la Emape, el municipio capitalino inauguró las nuevas vías auxiliares recuperadas. La obra incluye la pavimentación y asfaltado en ambos sentidos de los tramos de las avenidas El Carmen y Próceres, el área de la Fundación Canevaro y la auxiliar de la Panamericana sur.

La obra tiene un presupuesto actualizado de 816′022.350 soles. A esto se suma que, hasta la fecha, Emape ha gastado más de S/5,8 millones en la contratación de maquinaria pesada para los desalojos. (Foto: Antonio Melgarejo)

Cabe recordar también que en octubre pasado, se ejecutaron liberaciones de vías en medio de enfrentamientos con vecinos de Surco y la municipalidad distrital liderada por Carlos Bruce debido a la falta de un expediente técnico que sustente los detalles y plazos de la obra. Por su parte, el municipio de Lima sostuvo que la liberación de predios permitiría agilizar los futuros trabajos, pese a que aún está en proceso la convocatoria para el estudio técnico que definirá el trazo definitivo de la vía.

En aquella oportunidad, con maquinaria pesada, la Municipalidad de Lima retiró todo el césped del parque ubicado frente a las urbanizaciones Próceres y Precursores de Surco, lugar que había sido recuperado años atrás por el municipio distrital en coordinación con las juntas vecinales, pues era prácticamente un terral. Este accionar se repitió en otros parques y áreas verdes del distrito, donde habían losas deportivas, juegos infantiles, cercos, entre otras estructuras.

Próximas intervenciones

El gerente general de Emape, Carlos Peña, comentó que en los últimos días de diciembre se aperturó la primera fase de las vías auxiliares en la vía sur, con la pavimentación y asfaltado en ambos sentidos de los tramos de las avenidas El Carmen y Próceres, el área de la Fundación Canevaro y la auxiliar de la Panamericana sur.

“Justamente esta apertura nos muestra que a medida que va recuperándose los espacios, a través del convenio con el Ejército, venimos trabajando en las vías auxiliares y la berma central. Durante el 2025 se va a completar toda la vía principal, luego vamos a ejecutar los intercambios viales que conectan con la Panamericana sur, y el Metropolitano en una segunda etapa”, expresó.

Asimismo, informó que a finales del 2025 la vía principal del proyecto estaría totalmente concluida para que los conductores puedan ir circulando. “Como es una importante obra por etapas se van a ir culminando intercambios viales, los intercambios con la Panamericana Sur y finalmente el Metropolitano, que es la razón de ser de este proyecto”, dijo.

¿Cuál será el trazo final?

La Vía Expresa Sur será un corredor de 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). El relanzamiento de la obra por la gestión de Rafael López Aliaga contempla la ampliación del Metropolitano con cinco nuevas estaciones.

Si bien la idea original, que data de la gestión de Luis Bedoya Reyes a fines de los años 60, planteaba un ‘zanjón’ que permita el traslado rápido sin interrupciones de cruces y semáforos, el nuevo proyecto será distinto. “Ya no va a ser soterrada, sino que va a ser a nivel. Los intercambios viales que estaban diseñados a ser peajes se están retirando”, explicó Carlos Peña.

La Vía Expresa Sur será un corredor de 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). (Foto: Antonio Melgarejo)

El trazo final será definido en el expediente técnico de la obra que aún no es adjudicado. La convocatoria se encuentra a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad con la que en junio del 2024, la MML firmó un convenido para que asuma la administración de recursos para la adjudicación de la obra. El cronograma actualizado indica que el 2 de febrero se daría la buena pro para el expediente técnico. Este documento debería incluir estudios topográficos, de flujo vehicular, de impacto ambiental, especificaciones técnicas, presupuesto definitivo, entre otros documentos técnicos.

Esta falta de precisión respecto a las áreas que involucrarán el trazo final ha sido una de las principales críticas de los afectados directa o indirectamente por los desalojos. Aunque la gran mayoría asegura estar de acuerdo con la obra esperada hace más de 50 años, vecinos de los parques de Surco demolidos a inicios de octubre reclamaron en notas previas de este Diario que se destruyan zonas de recreación vecinal pese a no tener todavía una fecha de inicio de obra ni estudios técnicos actualizados.

Expropiación de terrenos

En lo que respecta a los colegios, el local de Digesa y las empresas, se trata de predios con título de propiedad. Para ellos se tendrá que evaluar el pago por la expropiación que, según indicó la gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Mariela Falla, se negociaría después de las demoliciones.

“Donde hay un título de propiedad, demolemos lo que antirreglamentariamente se ha construido y se está citando cada persona natural o jurídica que tenga un titulo de propiedad para la negociación y el pago de justiprecio”, añadió.

Sin embargo, el último jueves, durante la ceremonia de rendición de cuentas 2024, el alcalde Rafael López Aliaga aseguró que no pagará un sol en expropiaciones. “El área de expropiaciones me porfiaba que había que pagar 600 millones de dólares a terceros, con expedientes técnicos documentados. Pero dije: ‘No puede ser’, contraté a una abogada externa, le dije: ‘Hazme el estudio de títulos’. Regresa a los cuatro meses me dice que hay que pagar cero, es propiedad metropolitana”, dijo.

Pese a dichas declaraciones, aún está en pendiente la contratación del servicio que realizará la “identificación de afectados y sujetos pasivos, elaboración y presentación de expedientes técnicos legales con fines de tasación y transferencia interestatal” de la Vía Expresa Sur. La convocatoria se lanzó el 23 de setiembre pasado por un monto estimado de S/479.500, pero fue declarada desierta el 15 de octubre y se espera la publicación de una segunda convocatoria.