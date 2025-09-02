Este 13 de setiembre, los escolares participantes de la primera edición de CADE Escolar 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial con el respaldo de IDEA Internacional y la Unión Europea, tendrán la oportunidad de ser periodistas en el taller “Redacción en Acción”, desarrollado con el apoyo de El Comercio.

Ellos vivirán lo que significa cómo elaborar una noticia, en una dinámica que simula el trabajo de una sala de redacción real. Los estudiantes serán agrupados en diferentes equipos y tendrán el reto de producir una nota periodística escrita o en video sobre el uso responsable de la información, bajo la guía y asesoría de periodistas de este medio.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los escolares tendrán una experiencia única como periodistas por un día. Foto: AFP / difusión

¿Cómo será la preparación de los escolares?

El programa incluye dos sesiones virtuales de preparación en las que los participantes tendrán asesoría en técnicas de redacción, seleccionarán sus temas y perfeccionarán sus enfoques con el acompañamiento de editores y expertos en periodismo digital. Luego, el sábado 13 de septiembre, en la jornada presencial, trabajarán mano a mano con un editor, un especialista en video y el equipo de redes del diario para dar forma al proyecto final.

El jurado presidido por Juan Aurelio Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, seleccionará la nota ganadora, que será anunciada en plenaria de CADE Escolar y publicada tanto en la edición impresa como en la digital del medio, otorgando reconocimiento a todos los autores.

Más información sobre inscripciones y detalles del evento en www.ipae.pe/cade-escolar-2025.