La última fecha del CADE Universitario 2023 dejó una reflexión clave que permite comprender la temática de este evento de tres días organizado por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE). ‘Elegimos democracia’ fue la frase que englobó esta congregación de alumnos universitarios y expositores de extensa experiencia en diversos ámbitos enfocados al desarrollo.

En esta 28° edición, los más de 500 alumnos universitarios de diversas Casas de Estudios de todo el país se despidieron de sus equipos de trabajo, recibieron premios y compartieron, por última vez, el espacio asignado por la Escuela Naval del Perú, en el distrito de La Punta, Callao.

Cientos de estudiantes participaron en esta edición del CADE Universitario 2023, conociendo nuevas personas, pensamientos contrarios y logrando trabajar por un objetivo común. / Hugo Pérez

La democracia se puede perder

Uno de los invitados en esta última reunión fue Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, quien inició la última fecha del CADE con un importante mensaje: ‘la democracia se puede perder’. Medina describió la democracia como “un organismo vivo que puede mejorar o empeorar. Estas también se deterioran y mueren. Cuando hablamos de la democracia peruana no podemos verlo como algo que está ahí, sino como un elemento que debemos hacer seguimiento”.

El especialista resaltó que el Perú se encuentra en una situación ciertamente complicada respecto a los aspectos políticos. Por ejemplo, expresó que nos encontramos bajo un ‘régimen híbrido’, “entre la democracia y el autoritarismo”. También comentó sobre la baja confianza interpersonal y la escasa credibilidad hacia los representantes políticos.

Ante esto, Medina invitó a los universitarios convocados a involucrarse a la ciudadanía y a los jóvenes a formar parte de la cultura democrática. Asimismo, expresó que la comunidad debe exigir responsabilidad a los políticos y apostar por la diversidad, e instó a los presentes involucrase activamente en la política.

A pesar del cansancio, los universitarios mencionaron haber generado importantes vínculos con personas de otras facultades y universidades.

En una entrevista exclusiva con El Comercio, Medina describió que “la democracia es un sistema de gobierno muy frágil que se puede perder muy rápidamente si la ciudadanía no es activa en su defensa. Los aires autoritarios pueden empezar a soplar y convertirse en un huracán en muy poco tiempo”.

El experto mencionó que la importancia de tener reuniones como las del CADE es importante para que los estudiantes de distintos ámbitos se conozcan entre ellos y que puedan establecer contacto. “Cuando los jóvenes le dedican la mayor cantidad de tiempo a una interacción en redes sociales y no a una cara a cara, con gente diferente, están viviendo en una superficie”, aclaró.

“La democracia peruana está en una crisis particular por el colapso del sistema de partidos y los mecanismos del sistema de representación. Por esto, los jóvenes deben ser parte de la reconstrucción de la política y esa reconstrucción pasa por generar partidos, liderazgo, espacios de debate”, concluyó.

Experiencias y energía inigualable

Xiomara Vargas, estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) relató a El Comercio que estos tres días han sido agotadores, “pero la energía de los embajadores y de los ponentes nos ayudan bastante a activar eso que acá le dicen ‘CADEína’”.

“Lo mágico del CADE es que nos permite conocer diferentes realidades. Yo estoy en una universidad nacional, donde de por sí hay diversidad, pero todos compartirnos una misma perspectiva de vida porque nuestro objetivo es muy similar. Lo bueno del CADE es que te permite conocer más allá”, señaló la estudiante.

Finalmente, la participante concluyó que “el CADE me ayudó mucho a enriquecerme de diferentes perspectivas y me llevo nuevas experiencias, nuevos recuerdos. Pero lo más importante es que me llevo nuevos amigos”.

Xiomara Vargas es estudiante de ciencias políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Resaltó el poder compartir ideas con diferentes personas para llegar a un mismo objetivo. / Hugo Pérez

Otro de los entrevistados fue Franklin Saona, estudiante de ingeniería de minas en la Universidad Nacional de Trujillo. Él integró el grupo que ganó el tercer puesto durante este CADE, recibiendo un premio por parte de la empresa Mibanco.

“Desde el momento que llegamos ya se sentía la energía de compartir con muchos jóvenes y conforme se ha ido desarrollando ha sido una experiencia muy maravillosa”, contó el joven. “Me voy con mucho aprendizaje, con el lema que elegimos democracia, que es muy importante para poder solucionar diversos problemas que hay en nuestro país”, agregó.

El universitario concluyó que “son muy importantes las reuniones como esta porque no solo basta con el conocimiento cognitivo, sino también con habilidades blandas. Eso nos ayuda mucho”.

Franklin Saona, estudiante de ingeniería de minas en la Universidad Nacional de Trujillo, perteneció al grupo ganador del tercer puesto de la dinámica presentada por Mibanco. / Hugo Pérez

En busca de un futuro responsable

Fernando Gonzáles, CEO y socio fundador de Bigmond Group, fue elegido miembro del comité organizador de esta nueva edición del CADE Universitario. En conversación con este Diario, enfatizó en que en “los últimos años nuestro país ha sufrido de importantes amenazas contra democracia”.

Ante esto, estableció que “la precariedad de las instituciones, la falta de activismo por defender aquello que tanto nos costó” son problemas que deben ser atendidos. “El momento es muy propicio para aprovechar este espacio magnífico de conocimiento de la realidad nacional, inspiración y acción para que podamos aceptar que, así como tenemos derechos, tenemos deberes ciudadanos”.

“Los urgentes problemas que tenemos que resolver pasa por tener instituciones sólidas, un sistema de gobierno que pueda atender las necesidades. Sin una democracia, esto no es posible. Por eso hemos elegido esta temática”, relató Gonzáles.

Fernando Gonzáles es miembro del comité organizador del CADE 2023. Explicó a El Comercio que la democracia está siendo gravemente afectada actualmente, razón por lo cual se eligió esta como tema central del evento. / Hugo Pérez

Por su parte, Patricia Barrios, presidenta del CADE Universitario, comentó a El Comercio que esto “tres días han sido tremendos: con muchísima energía, muchísimas ideas y, sobre todo, muchísima acción”. “Creo que hemos terminado con grandes reflexiones sobre lo que significa construir futuro”, agregó.

“Los chicos han entendido que construir ciudadanía es una responsabilidad que les toca y que no hay democracia sin ciudadanía fuerte. Creo que están listos para tomar el rol de liderazgo que les comprende”, resaltó Barrios.

Asimismo, la presidenta comentó que “el CADE universitario tiene un proceso de réplicas con el liderazgo de los participantes, llevamos experiencias a cada una de sus instituciones en diferentes ciudades y regiones” y que se está trabajando para descentralizar este evento y llevarlo a otra ciudades del país.

La presidenta del CADE Universitario 2023, Patricia Barrios, indicó que las propuestas de este evento tendrán réplicas a escala nacional y que se busca descentralizar las próximas ediciones. / Hugo Pérez

Una clausura festiva

Tras tres días de alta intensidad, trabajo en equipo, charlas y profundización, el CADE Universitario 2023 finalizó con la música y las palabras de Milena Warthon, joven cantante de 23 años que profundizó en las necesidades de luchar por los sueños, la identificación personal y la aceptación por la diversidad cultural.

“Vivimos en un país muy desigual y muy descentralizado. No hay necesidad de saber mucho para darse cuenta de esto. Hay que viajar un poquito nomás para darnos cuenta de que a veces vivimos en una burbuja”, sostuvo Milena en conversación con El Comercio.

Milena Warthon cerró el evento contando detalles sobre su vida, su camino artístico y la importancia del cierre de brechas sociales. Los presentes acompañaron el canto de esta artista musical. / Hugo Pérez