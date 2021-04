Esta mañana, Raúl Céspedes Huachaca, joven que quedó herido luego de que le cayera la estructura de un paradero de metal encima a la altura de la cuadra 14 de la Av. Defensores del Morro, en el distrito de Chorrillos, salió del hospital Casimiro Ulloa y volverá a su vivienda en las próximas horas para recuperarse. No obstante, el abogado de la familia anunció que se presentará una denuncia contra la Municipalidad de Chorrillos y la empresa que realizaba los trabajos de instalación de fibra óptica.

En declaraciones a América Noticias, Mario Rivas, defensa legal de la familia de Raúl Céspedes, indicó que la denuncia sería por lesiones culposas. Explicó que esta mañana, el joven afectado, de 22 años, pasará por los exámenes correspondientes a través del médico legista, quien determinará los daños físicos ocasionados tras caerle parte del paradero el último lunes 12 de abril, cuando iba a abordar un taxi para acudir a su centro de trabajo.

“No por el hecho de que la municipalidad tercerice va a librarse de la responsabilidad. Acá hay como un control mediato. ¿Quién tiene el control [del paradero]? la municipalidad, entonces, se denunciará a los dos [municipalidad y empresa]. Es aberrante que ni siquiera se les apoye [a la familia]. Nosotros vamos a pedir daño emergente. Esto es lesiones culposas, dolo directo. A las dos vamos a denunciar penalmente y vamos a lograr una debida indemnización para mi patrocinado”, indicó Céspedes.

Abogado de joven herido tras caída de estructura metálica en Chorrillos

Por su parte, el joven Raúl Céspedes Huachaca contó lo ocurrido ayer, y explicó que pese a recibir atención médica por sus heridas aún presenta golpes y rasguños, además que tiene dificultades para caminar. Indicó que cuando esperaba el taxi en el paradero, un grupo de obreros realizaba trabajos con un taladro.

“Estoy bastante adolorido, con bastantes golpes, rasguños y heridas que han sido suturadas. No había ningún tipo de señalización, de aviso [cerca a ese paradero] que dijera ‘cuidado’ o algo por el estilo”, indicó.

“De un momento a otro, cuando estoy a punto de tomar mi taxi, se viene abajo, y escucho gritos, y veo personas que huyen alrededor. Yo no consigo librarme y toda la estructura me cae a mí. El techo me cae en parte de la espalda, cadera, rodilla derecha, tobillo, y me quedé así por 5 o 10 segundos, y un sereno fue la única persona no solo para alzar al techo porque tuve que salirme arrastras, sino que fue el único que se quedo conmigo hasta que venga la ambulancia y me llevaran”, relató.

En tanto, la señora Jesusa Huachaca, madre de Raúl, lamentó que solo una persona haya ayudado a su hijo cuando ocurrió el accidente, y cuestionó que hasta el momento ningún representante de la Municipalidad de Chorrillos y de la empresa que realizaba trabajos la haya contactado para conocer el estado del joven.

“Hasta ahora han pasado 24 horas y nadie se ha acercado o llamado. Solo una representante de la ATU, vino, me pidió mi teléfono y ahí quedó todo. Estoy caminando con mi hijo, dejando de trabajar y me da mucha pena que nadie se haya acercado. Es una pena que seamos invisibles los ciudadanos ante los ojos de las autoridades”, señaló.

“Lo más indignante era que había trabajadores de la empresa y se quedaron mirándome. El encargado de la obra me dio la espalda y se fue. Yo tengo las evidencias y se las voy a hacer llegar a las autoridades correspondientes porque esto es un pisoteo a los derechos de un ser humano. No hay manera de justificar lo que ha sucedido con mi hijo”, agregó la progenitora.

ATU reporta caída de dos paraderos

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la caída de dos paraderos en las cuadras 12 y 14 de la avenida Defensores del Morro (antes Av. Huaylas), en Chorrillos, fue producto de los trabajos que realiza una empresa para la instalación de fibra óptica.

“Según las primeras investigaciones policiales, se habrían originado por los trabajos para la instalación de fibra óptica que viene realizando la empresa contratista Zaditel, por encargo de Optical Network”, indicó la entidad en su pronunciamiento.

Además, señaló que, tras la caída de los paraderos mencionados, ha dispuesto que se retiren las estructuras y que su personal revise la situación de otros paraderos de la zona que podrían haber sido afectados por dichas obras.

