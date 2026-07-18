El próximo lunes 20 y martes 21 de julio, el Gobierno Regional del Callao restringirá el tránsito en el tramo chalaco de la Costa Verde con motivo del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar.

Mediante un comunicado, las autoridades explicaron que esta medida busca garantizar la seguridad del evento y el orden en el desplazamiento de los asistentes, peatones y conductores por estas actividades previas a las Fiestas Patrias.

Detalle de los cierres viales

Para el primer día (lunes 20 de julio), el cierre empezará desde las 8 a. m., clausurando el tramo comprendido entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la bajada de la avenida Santa Rosa.

Asimismo, el martes 21 de julio, fecha central del evento, el cierre vehicular se ampliará hasta la avenida Haya de la Torre desde la medianoche a las 8:00 p.m., restringiendo el tránsito durante toda la jornada.

Las vías afectadas por esta medida son la Vía Expresa Costa Verde–Chucuito y las intersecciones de la avenida La Paz con las avenidas Santa Rosa y Haya de la Torre.

Tramo Callao de la Costa Verde será cerrado por desfile patriótico: conductores deberán tomar rutas alternas. Foto: GORE Callao.

Rutas alternas

Para evitar el congestionamiento vehicular en la zona, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas durante los días del evento.

Aquellos que se desplacen desde Lima hacia el Callao podrán optar por las avenidas Haya de la Torre y Venezuela, mientras que las personas que viajen en sentido contrario, del Callao hacia Lima, deberán circular por las avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

Accesos al evento

Asimismo, el ingreso peatonal al desfile se realizará por la bajada de la avenida Santa Rosa. Por su parte, los buses y vehículos autorizados entrarán únicamente por la bajada de la avenida Haya de la Torre.

Finalmente, el gobierno regional detalló que desplegará orientadores y personal de apoyo en los accesos principales para guiar a los usuarios, e instó a los choferes a respetar la señalización y programar sus viajes con anticipación.

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