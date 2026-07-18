La medida busca garantizar el desarrollo seguro de la actividad y el desplazamiento ordenado de asistentes, peatones y conductores | Foto: Difusión
La medida busca garantizar el desarrollo seguro de la actividad y el desplazamiento ordenado de asistentes, peatones y conductores | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El próximo lunes 20 y martes 21 de julio, el Gobierno Regional del Callao restringirá el tránsito en el tramo chalaco de la Costa Verde con motivo del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar.

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