La entidad evidenció que no se controló entrada y salida de unidades, disponibilidad de conductores alternos ni retén vehicular. Foto: Contraloría
La entidad evidenció que no se controló entrada y salida de unidades, disponibilidad de conductores alternos ni retén vehicular. Foto: Contraloría
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República alertó que la Municipalidad Distrital de Bellavista contratós el alquiler de tres camiones cisterna por S/ 1.333.800 para el riego de áreas verdes durante 90 días, sin supervisar adecuadamente el cumplimiento del servicio. La contratación se realizó ante la falta de una flota vehicular propia en el municipio para el mantenimiento de cerca de 294 000 m² de parques y jardines en el distrito.

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