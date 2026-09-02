La Contraloría General de la República alertó que la Municipalidad Distrital de Bellavista contratós el alquiler de tres camiones cisterna por S/ 1.333.800 para el riego de áreas verdes durante 90 días, sin supervisar adecuadamente el cumplimiento del servicio. La contratación se realizó ante la falta de una flota vehicular propia en el municipio para el mantenimiento de cerca de 294 000 m² de parques y jardines en el distrito.

Según el Informe de Visita de Control n.° 006-2026-OCI/1619-SVC, la entidad edil no implementó mecanismos adecuados ni continuos de fiscalización. Los auditores identificaron que los registros de control diario sobre el ingreso y salida de las unidades en la Subgerencia de Parques y Jardines eran imprecisos y generales, impidiendo verificar las horas reales de trabajo.

El organismo de control también constató la omisión de diversas exigencias técnicas y de seguridad establecidas en el contrato. Entre las falencias detectadas figuran la ausencia de equipos de radiocomunicación, circulinas inoperativas, la falta de botiquines de primeros auxilios y la presencia de extintores con fechas de vencimiento ilegibles, además del no uso de chalecos reflectivos por parte de los conductores.

Asimismo, durante las inspecciones se comprobó que los chóferes alternos o de reemplazo no permanecían en las áreas de trabajo y no fue posible verificar la disponibilidad del camión de retén requerido en las bases. A pesar de estas graves fallas operativas, la comuna no exigió al proveedor la subsanación de los problemas ni dejó constancia documentada de haber realizado verificaciones.

Ante esta situación, la Contraloría notificó los hallazgos al alcalde de Bellavista con el fin de que adopte las acciones correctivas y preventivas inmediatas. La medida busca garantizar el correcto uso de los recursos públicos, asegurar la transparencia contractual y salvaguardar la adecuada conservación de los espacios verdes del distrito.