Pedro Spadaro: Los pagos que llevaron a la Fiscalía a investigar al municipio del Callao tras denuncia de El Comercio

El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao abrió investigación preliminar contra el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, y el teniente alcalde, César Pérez, tras la publicación de El Comercio que reveló que realizaron pagos por “órdenes de servicio” a favor de la gerente general y del apoderado de su empresa Glamour & Style Salon Spa.

La Fiscalía Anticorrupción indagará los hechos revelados por la Unidad de Investigación de El Comercio.

Estos dos últimos, identificados como Sindel Spray Palomino y Julio Chanamé Bedon, también fueron incluidos en la investigación, que estará a cargo del fiscal provincial Wils Gonzáles. Las diligencias se llevarán a cabo por un plazo ocho meses, debido a que la indagación fue declarada “compleja” por “la cantidad significativa de actos de investigación”.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Respecto a los cuatros investigados, existe una “sospecha inicial” de que habrían incurrido en el presunto delito de colusión agravada.

El fiscal Wils Gonzales y la fiscal adjunta Karla Vigo visitaron la sede de la Municipalidad del Callao para notificar la investigación. Solo fueron recibidos por el gerente municipal Giancarlo Casassa.

Según pudo conocer la Unidad de Investigación de El Comercio (Udiec), efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor PNP) del Callao, junto con el fiscal Wils Gonzales y la fiscal adjunta Karla Vigo, llegaron este viernes 22 hasta la sede de la Municipalidad Provincial del Callao para recabar documentos y notificar el inicio de la pesquisa.

En ese sentido, sostuvieron reuniones con el gerente municipal, el subgerente legal y el jefe de la Oficina de Control Institucional.

Entre las próximas acciones a realizarse como parte de la etapa preliminar, se ha dispuesto una inspección al local donde funciona la empresa, así como la toma de las declaraciones y una solicitud de los libros de actas de Glamour & Style.

La investigación preliminar se realizará durante ocho meses y los principales implicados son el alcalde Pedro Spadaro y el teniente alcalde César Pérez. Este último está voceado para ser el candidato a la Alcaldía del Callao en 2026.

El equipo Udiec reveló que, desde que se constituyó el negocio de estética, Sindel Spray ha recibido un total de S/63 mil por servicios prestados en la Municipalidad del Callao y la Municipalidad de Ventanilla, cuando Pedro Spadaro y César Pérez eran las máximas autoridades edilicias.

Asimismo, en setiembre de 2023, la empresa otorgó poderes a Julio Chaname Bedon, quien también ganó órdenes con ambas municipalidades. Pese a no contar con títulos ni grados académicos registrados en Sunedu, recibió S/96 mil desde que asumió como apoderado del negocio.