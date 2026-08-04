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Resumen

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Impiden ingreso de Ciro Castillo Rojo al Gobierno Regional del Callao pese a fallo judicial. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)
Impiden ingreso de Ciro Castillo Rojo al Gobierno Regional del Callao pese a fallo judicial. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)
Por Martin Hidalgo

Los gobiernos regionales afrontan su último año de periodo y el Callao presenta el peor indicador en ejecución presupuestal para proyectos de inversión (obras). En siete meses, la gestión del gobernador Ciro Castillo Rojo ha gastado apenas el 16,5% de los más de S/ 396 millones de su presupuesto anual.

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