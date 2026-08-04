Ciro Castillo Rojo se presentó en el Gore Callao, pero no logró retomar funciones. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)

A través de una revisión de la cartera de proyectos en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este Diario pudo determinar que el Gore Callao cuenta con un total de 80 proyectos de inversión paralizados con 0% de ejecución. El 25% de esta cartera paralizada está referida al mejoramiento de colegios en la región, y otro 19% está relacionado al arreglo de vías locales para la transitabilidad.

Otro detalle de la gestión regional chalaca es que se registra una reducción de presupuesto. La partida presupuestal arrancó el año en más de S/ 409 millones y a la fecha se redujo en más de S/ 13 millones. Si tomamos en cuenta su presupuesto inicial, la ejecución del Gore Callao se reducirían a 15,9%.

—Efectos clandestinos—

En febrero de 2026, luego de un mes en la clandestinidad y de que se suspenda una orden de prisión preventiva en su contra por el caso ‘Los socios del Callao’, Ciro Castillo Rojo se presentó en la sede del Gore para retomar sus actividades como gobernador.

Para su gestión, este hecho tiene incidencia en la baja ejecución. “Muchos de nuestros procesos de selección van a iniciar su ejecución este semestre producto de que recién en febrero regresó a operaciones la gestión del gobernador y el reacomodo de todo los sistemas demoró 15 días y de ahí contratar a la gente casi 20 días más”, explicaron desde el Gore.

Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra exgobernador del Callao. (Foto: Andina)

Para el alcalde del Callao, César Pérez, el real problema es que el gobernador no ha trabajado articuladamente con las autoridades locales. “El primer año hizo un trabajo con los alcaldes y se lograron ejecutar obras significativas en cada distrito. Luego, lamentablemente, por temas políticos, el gobernador optó por no trabajar con los burgomaestres cuando hemos demostrado eficiencia en el gasto”, anotó.