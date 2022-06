Un incendio de considerable proporción se registró la madrugada de este viernes en una vivienda del asentamiento humano Francisco Bolognesi, en el Callao. El fuego se expandió y arrasó con otros inmuebles de madera lo que va dejando al menos 20 familias damnificadas.

Según los Bomberos Voluntarios del Perú, la alerta de incendio en la vivienda de material noble se reportó a las 01:24 a.m., mientras todos dormían. Unas ocho unidades, entre motobombas, cisterna, ambulancia y un vehículo de rescate, llegaron al lugar para atender la emergencia.

“He estado durmiendo. He escuchado bulla y he sacado a mis hijos. Salí con lo que tenía puesto”, contó una de las mujeres que han perdido todas sus pertenencias por las llamas.





“Se me ha quemado cama, microondas y cocina. Todo, con esto nomás estoy [muestra con lo que está vestida] y mis cinco niños. Todo lo hemos perdido, todo. Se ha quemado todo”, relató otra persona agraviada por el incendio.

El brigadier Carlos Gallardo, comandante departamental de los Bomberos del Callao, indicó a América Noticias que cuando llegaron las primeras unidades al lugar encontraron a las personas desesperadas que trataban de apagar el fuego. Afirmó que el incendio fue controlado.

“Normalmente por la noche Sedapal hace una restricción de agua, normalmente bajan las bombas porque nosotros usamos agua doméstica entonces por sus planes de mantenimiento y eso son las restricciones que tenemos. Hemos logrado confinarlo y que se expanda”, dijo.

LEE MÁS | SJL: reportan incendio de proporciones en almacén de colchones y temen por viviendas aledañas

Los damnificados, que han pasado la madrugada a la intemperie, piden ayuda a la Municipalidad del Callao.