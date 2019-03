Callao: jóvenes insultan y lanzan frases racistas a policías en comisaría de La Punta

Una joven en aparente estado de ebriedad insultó a un policía en el distrito de La Punta, Callao. Las agresiones se dieron a conocer tras la difusión de un video en la página de Facebook Verdad Policial.



El incidente se habría registrado tras una intervención en la cuadra 10 de la Av. Grau, frente a la comisaría de La Punta. Según testimonio de los agentes, los cuatro jóvenes iban en un vehículo a excesiva velocidad y se negaron a identificarse.

"Estas personas en forma violenta agredieron físicamente a los efectivos intervinientes, dándoles patadas y golpes de puño en diferentes parte el cuerpo", señaló Verdad Policial.



"Incluso se le indicó que no sabían con quienes se estaban metiendo. Además, una de las intervenidas dijo ser abogada y [que] conocía sus derechos", agregaron.

Los insultos y agresiones

"¡Dime! ¡Soy abogada! ¡Qué ch... me dices!", exclamó una de las jóvenes cuando los policías la intervinieron. Segundos después, sus acompañantes aprovechan para intentar escapar, pero los agentes lograron detenerlos a tiempo.

"Qué ch... me vas a denunciar tú... 'Oe', tú no sabes quién soy h... Tú no sabes quién soy, cholo de m...", continuó la joven.

Un efectivo aprovechó para recuperar su celular, el cual presuntamente habría sido retenido por la mujer. "Este es mi celular. Te puedo denunciar por esto", dijo el agente.

A lo que la muchacha refirió: "Soy abogada. Qué ch... me vas a decir. Yo sé todas las leyes que están acá. Tú no tienes ningún derecho de ponerle las esposas", dijo antes de arremeter también contra la persona que grababa la intervención.

Tras lo sucedido, otra de las implicadas arremete nuevamente contra uno de los agentes, a quien califica de 'misio' y 'negro'.

Los intervenidos

De acuerdo con la denuncia, los cuatro jóvenes fueron identificados como: Giordana Franceska Lostanao Tragodara, Valeria Lucía Alcalá Bozzeta, Renato Arangoitia Zagaceta y Diego Paolo Alcalá Bozzeta.

La doctora Ana María Vásquez, Fiscal Provincial Penal Corporativo del Callao, dispuso se practique los exámenes de ley a los detenidos y a los agentes de la policía que participaron de la intervención.



"Obteniéndose los resultados del Reconocimiento Médico Legal para los suboficiales PNP Edwin Alejandro Rojas Picón y Valentín Miguel Cochachín Barreto, incapacidad médico legal de tres días para ambos", indicó Verdad Policial.

El detenido Alcala Bozzeta (conductor), en el examen de dosaje etílico resultó con 1.05 g/l de alcohol en la sangre. El joven viene siendo investigado por el delito contra la seguridad pública (Conducción de vehículo en estado de ebriedad y el delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad), mientras que los otros ocupantes son investigados por el Delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad.