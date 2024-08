Una mujer policía sacó su arma de reglamento y apuntó por varios minutos a un conductor que la habría atropellado en la intersección de las avenidas Faucett con Venezuela, en el Callao. El chofer fue identificado como Carlos Augusto Galván.

Todo empezó cuando el hombre frente al volante se pasó una luz roja. Ante esto, la suboficial de segunda Claudia Rebolledo le pidió sus documentos; sin embargo, el sujeto en aparente estado de ebriedad se opuso e intentó escapar de la intervención.

El individuo que se negó a colaborar pisó el acelerador para huir de la escena y, en ese momento, habría arrollado a la uniformada, quien sacó su arma del bolsillo para controlar la situación y evitar que se diera a la fuga.

PUEDES VER: Joven se lanza de vehículo en movimiento para evitar ser secuestrada por taxista de aplicativo

“Bájate del vehículo, te estoy hablando. Me has metido el carro, me has atropellado. Bájate del carro”, se le escucha decir a la suboficial que llegó a rastrillar su arma ante la negativa de Carlos Augusto Galván.

Los conductores que estaban en la zona le pedían al infractor “que se baje por las buenas”, pero tuvieron que pasar varios minutos para que el chofer recién haga caso.

“El efectivo policial, en su condición de dama, ha hecho respetar lo que corresponde, que son las reglas de tránsito y, además, quitar del camino a un señor que conducía, al parecer, en estado de ebriedad”, señaló la comandante PNP Edith Espejo, jefa de tránsito del Callao, a América Noticias.

Mujer policía apuntó con su arma a conductor que la habría atropellado

Tras esto, la agente enmarrocó al sujeto y lo trasladó a la comandancia policial, donde se iniciaron las pesquisas correspondientes. En tanto, se supo que la uniformada se está recuperando de las lesiones sufridas durante el incidente.