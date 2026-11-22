El fuerte oleaje anómalo que se viene registrando en el litoral peruano provocó que las autoridades del Callao restringieran parcialmente el acceso a sectores del muelle de la plaza Grau.

La medida se adoptó como precaución desde el último sábado, luego que el mar sobrepasara las barreras de rocas e ingresara a sectores del muelle y zona peatonal, inundándolos.

Las autoridades restringieron parte del acceso a la Plaza Grau por los oleajes anómalos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Así, se colocaron cercos de seguridad y cintas de advertencia para alertar a los lugareños y visitantes que no deben acercarse a la zona restringida para evitar hechos luctuosos.

Cabe indicar que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso el cierre de 54 puertos en el litoral peruano debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad.

Medidas de seguridad en la Plaza Grau por los oleajes anómalos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Esto comprende la clausura de 20 terminales en el litoral norte y 34 en la zona centro del país ante el riesgo para las actividades marítimas por este hecho vinculado al Fenómeno El Niño.

Sobre el tema, la Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que el nivel del mar presentó elevaciones de hasta 65 centímetros por encima de lo normal y coincidió con la pleamar prevista a las 11:00 p.m. del 19 de noviembre y la fase de Luna creciente.

Algunos ciudadanos observan el mar en la Plaza Grau. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por ello, la Marina de Guerra exhortó a los pescadores artesanales, deportistas y bañistas a acatar las banderas rojas desplegadas en las playas hasta la finalización de los avisos oceanográficos fijada para este domingo 22 de noviembre.