Callao: simpatizantes de Dante Mandriotti protestan por orden de captura

Hoy por la mañana, unas 200 personas acudieron a protestar al frontis del Poder Judicial de Ventanilla, entre las avenidas Los Licenciados y Nestros Gambeta, como muestra de apoyo a Dante Mandriotti, sobre quien recae una orden de captura. En estas elecciones ha sido fue elegido como gobernador regional por el movimiento Por ti Callao.



Hasta el momento, Mandriotti tiene 31.76% de votos válidos al 95.61% de actas procedas por la ONPE. Sin embargo, se encuentra oculto de la justicia desde la madrugada del sábado, cuando la policía y la fiscalía acudió a su vivienda para detenerlo por presuntamente integrar la organización criminal "Los Malditos de Angamos", dedicada a la extorsión y sicariato en el primer puerto.

“Kiko amigo el Callao está contigo”, “Ha ganado limpiamente” y “es una cortina de humo”, eran algunas de las frases que más repetían los asistentes al plantón.

Angie Trujillo, abogada de Mandriotti y virtual consejera regional, acudió al Poder Judicial a las 9 de mañana a presentar un escrito. “En el documento de apelación que hemos realizado mencionamos que no existen razones plausibles para vincular a Mandriotti en hechos ilícitos”, señaló.

Asimismo, agregó que el documento de apelación contiene la explicación sobre por qué su patrocinado no se encontraba en vivienda la madrugada del sábado. “Nosotros, por medidas de seguridad, habíamos adoptado que ya no se encuentre en su domicilio. Habíamos sido víctimas de amenazas”, enfatizó.

Antecedentes

Un día antes de las elecciones regionales y municipales 2018, el virtual gobernador regional de Callao, Dante Mandriotti, recibió una orden de captura por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir de parte del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Ventanilla.



Uno de los detenidos del megaoperativo realizado el sábado 06 de octubre en Ventanilla y Mi Perú, es el presunto cabecilla de la banda 'Los Malditos de Angamos', José Antonio Prado Ventura, secretario del Sindicato de Construcción Civil de Ventanilla. Algunas llamadas telefónicas entre Mandriotti y Prado, quien también es simpatizante de Por ti Callao, serían la conexión que vincula al virtual alcalde con la red criminal.

De acuerdo a Angie Trujillo esta prueba por la que se ordena la detención preliminar no sería válida, ya que, según dice, Por ti Callao suele tener contacto directo con todos los vecinos que necesiten ayuda. "La política del partido es tener trato directo con los vecinos, tener los teléfonos abiertos para todos, nosotros como no sabíamos si las personas tenían cuentas pendientes con la justicia", dice.

Hasta el momento no se sabe el paradero de Mandriotti. “Soy abogada y me protege el secreto profesional. En calidad de abogada no puedo hablar del tema, pero se encuentra tranquilo y a buen recaudo", mencionó Trujillo.

Según personal del Poder Judicial de Ventanillas la denuncia no está formalizada y aún se encuentra en la Fiscalía.