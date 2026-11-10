Senamhi advierte que lluvias en varias zona de Lima seguirán hasta mañana. (Foto: Senamhi)
Senamhi advierte que lluvias en varias zona de Lima seguirán hasta mañana. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

Las lluvias que se registraron desde el 9 de noviembre hasta la madrugada de hoy, 10 de noviembre, causaron aniegos en calles de Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur. Estas precipitaciones acumularon agua en las vías tras varias horas de precipitaciones que fueron advertidas por el Senamhi.

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