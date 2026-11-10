Las lluvias que se registraron desde el 9 de noviembre hasta la madrugada de hoy, 10 de noviembre, causaron aniegos en calles de Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur. Estas precipitaciones acumularon agua en las vías tras varias horas de precipitaciones que fueron advertidas por el Senamhi.

A través de internet, los ciudadanos difundieron reportes sobre calles anegadas en la zona por la falta de sistemas de drenaje adecuados. El agua cubrió tramos de avenidas durante la noche del 9 de noviembre y la madrugada del 10 de noviembre. Esta situación dificultó el paso de los peatones y de los vehículos.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó durante la madrugada del 10 de noviembre sobre el comportamiento de las lluvias. La institución indicó que la estación de Villa María del Triunfo registró un acumulado de 1.4 mm desde las 8:00 p.m. del 9 de noviembre. La entidad estimó que la llovizna continúe en la jornada.

Precipitaciones seguirán en Villa El Salvador y Lima Sur

El Senamhi difundió un aviso de alerta roja sobre el inicio de eventos de lluvia vigente desde el 9 de noviembre hasta la medianoche del 11 de noviembre. El documento precisa un periodo de vigencia de 71 horas con presencia de granizo, “descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h”. Asimismo, la entidad reportó la llegada de humedad desde la zona de los Andes hacia el la costa como Lima y otras regiones aledañas al mar.

En la costa de regiones de Tumbes y Piura, los pronósticos contemplan precipitaciones con acumulados de 100 mm/día. En sectores de Ica y Arequipa, los especialistas prevén valores entre 0.1 y 2.0 mm/día hasta el 13 de noviembre. En la capital, la institución prevé que las lloviznas se mantengan en la noche y en la madrugada en los distritos del sur y del este.