La sensación de calor podría ser de unos 37°C por la humedad en Lima. (Foto: Senamhi)
La sensación de calor podría ser de unos 37°C por la humedad en Lima. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

Los pronósticos que maneja el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) apuntan a la posibilidad que en Lima el calor pueda superar los 35°C. Esto significaría un alto riesgo de que se registre el verano más intenso históricamente.

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