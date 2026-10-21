Los pronósticos que maneja el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) apuntan a la posibilidad que en Lima el calor pueda superar los 35°C. Esto significaría un alto riesgo de que se registre el verano más intenso históricamente.

“El pico del año 1998 fue el más alto que hasta ahora no ha sido superado, ha sido de 35.2°C a finales de febrero. Considerando que este Niño es superior a los eventos del 82-83 y 97-98, es muy posible que estas temperaturas superen los 35 grados", dijo este miércoles a RPP.

El funcionario mencionó que habrá también mayores niveles de humedad, que sumado al brillo solar aportará a elevar la sensación de calor dos o tres grados más. “Estamos hablando de una sensación de calor de 36 a 37 grados y en el norte va a ser mucho más”.

Respecto a las precipitaciones, Quispe resaltó que las condiciones climáticas están evolucionando desde el 22 de setiembre, cuando ocurrió un primer episodio de lluvias intensas al norte del país. Específicamente en la costa de Tumbes hasta la sierra de Piura.

Sobre las lluvias intensas de los últimos días, estimó que se prolongarían hasta el 26 o 27 de octubre y resaltó que son ya efectos directos del fenómeno El Niño. En esa línea, resaltó que las condiciones atmosféricas irán variando hasta la quincena de noviembre y que actualmente se pueden considerar las lluvias como ligeras porque han llegado a 12 mm. por metro cuadrado.

“Luego de la primera quincena de noviembre vamos a tener precipitaciones un poco más frecuentes, llegando a diciembre en adelante van a ser más frecuentes y más intensas (...) Cuando lleguemos a enero hacia marzo son precipitaciones intensas. Recordando el 2017 en Piura, en una sola hora se registró 75 mm. y en el transcurso de las siguientes horas, el acumulado sobrepasó los 200 mm.”, advirtió.