Lima registra una sensación térmica de hasta 34 °C en las zonas del este de la capital, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La institución informó que Lima Metropolitana viene alcanzando temperaturas del aire de 32 °C desde las primeras horas de la mañana en el marco de la alerta roja vigente.

Los reportes de las estaciones meteorológicas automáticas ubican los picos térmicos a las 11:00 a.m. en distritos como La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Asimismo, las altas temperaturas afectan a las jurisdicciones de Lima norte, entre las que destacan Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos.

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De acuerdo con el Senamhi, la sensación térmica percibida por la población puede superar entre 3 °C y 4 °C la temperatura real del aire registrada en los termómetros. Esta variación corporal depende de factores ambientales y del nivel de humedad ambiental presente en cada distrito.

El aviso meteorológico de nivel rojo inició el miércoles 25 de noviembre y continuará hasta el sábado 28 de noviembre. La entidad calcula que las temperaturas diurnas en la costa centro se mantendrán entre 25 °C y 32 °C durante toda esta jornada.

Las estaciones meteorológicas al este de la capital registran temperaturas elevadas, con una sensación térmica cercana a los 34 °C a las 11:00 h, de acuerdo con el aviso vigente. — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026

La presencia de escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá el incremento continuo en los niveles de radiación ultravioleta. De igual modo, se esperan ráfagas de viento con velocidades de 40 km/h por la tarde, mientras que durante las noches y madrugadas persistirán la niebla y la neblina cerca del litoral.

El calentamiento de la temperatura del mar y el fenómeno El Niño sostienen las elevadas condiciones térmicas en Lima y Callao. Ante este escenario, el organismo recomienda usar sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y protectores solares para prevenir impactos en la salud de los ciudadanos.