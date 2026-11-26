En el marco del encuentro “La Lima que queremos al 2030”, organizado por El Comercio y la asociación sin fines de lucro A Movernos, se presentó un paquete de tres iniciativas legislativas destinadas a enfrentar los principales problemas viales, la impunidad en las pistas y la congestión vehicular en el país.

Durante el evento, el representante del despacho del diputado Luis Quispe Candia anunció que la Cámara de Diputados convocará a una mesa de trabajo para la semana del 14 de diciembre con el objetivo de concretar estas propuestas, priorizando la tipificación como delito de la conducción sin licencia o sin la categoría correspondiente al servicio de transporte.

Estándares aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Foto: MML

Así como la gestión de impulsar la celeridad en los procesos sancionadores y un sistema único de monitoreo tecnológico; a favor de la población que se ve día a día afectado por los diversos disturbios en tráfico.

El periodista Juan Pablo León presentó ante la audiencia, las iniciativas que buscan convertir al ciudadano en un ojo vigilante ante las infracciones de tránsito que pueda presenciar, regular el sistema de semaforización en la ciudad y acabar con la impunidad de quienes aprovechan un vacío legal para romper las reglas de tránsito sin consecuencias.

Apoyados en la evidencia dejada por iniciativas como Videopapeleta.pe, ViPa, #NoTePases y la plataforma de denuncias de SUTRAN, se propondrá la creación del Sistema Nacional de Denuncias Ciudadanas de Infracciones de Tránsito (SINDECIT), una plataforma estatal que permitirá a los ciudadanos denunciar alguna infracción de tránsito que presencie adjuntando los elementos probatorios suficientes.

Penalizar la conducción sin licencia, establecer un sistema de denuncias ciudadanas de infracciones y garantizar la interoperabilidad semafórica son las tres iniciativas impulsadas por El Comercio. (Foto: César Bueno / GEC).

Este sistema agilizaría el proceso de reportes y, sobre todo, aliviaría la confusión recurrente de no saber qué autoridad debe responder ante cada infracción.

Sobre la semaforización, se propone establecer estándares nacionales obligatorios de interoperabilidad aprobados por el MTC para acabar con el caos de las redes incompatibles.

Finalmente la tercera propuesta de iniciativa legislativa, consta en incorporar en el Código Penal un tipo penal específico para sancionar la conducción de vehículos automotores en vías públicas por personas que nunca obtuvieron una licencia de conducir correspondiente a la clase y categoría del vehículo, así como por quienes conducen pese a tener la licencia suspendida o cancelada, o encontrarse sujetos a una inhabilitación judicial firme para conducir.

Según explicó el periodista especializado en transporte y movilidad, estas propuestas son el resultado de años de investigación y recogen, además, su propia experiencia como conductor, ciudadano y comunicador.

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